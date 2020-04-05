Алтайские турбазы проверили после жалоб на прием туристов

Сотрудники Роспотребнадзора проверили поступившую на горячую линию информацию о том, что некоторые турбазы Майминского района принимают туристов вопреки запрету главы региона. В ходе проверки специалисты не выявили ни одного нарушения.
"На туристических базах "Лесотель", "Ранчо Аврора", "Юность" в гостевом доме в с. Озерном по ул. Лыжная деятельность не осуществляется, туристы не проживают", — констатировали в пресс-службе ведомства.
Как ранее писал amic.ru, по распоряжению главы Республики Алтай Олега Хорохордина, до 1 июня в регионе приостанавливается работа гостиниц, турбаз, объектов массового отдыха и горнолыжных трасс.
Кроме того, до 5 апреля в регионе закрылись все питейные заведения, а также точки общественного питания, дискотеки, детские игровые комнаты и прочие места для развлечения.
Комментарии
Да ладно, шашлычки там жарят. Если у нас в Барнауле посреди города шашлычки жарят, то уж там на природе трудно поверить, что никого нет
Кроме того, до 5 апреля в регионе закрылись все питейные заведения, а также точки общественного питания, дискотеки, детские игровые комнаты и прочие места для развлечения.
По идее завтра работать начинают? Или в республике тоже губернатор пропал?