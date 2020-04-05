Двухэтажный дом с мастерской продают в Барнауле

Фото: kuprod.ru
Объявление продаже двухэтажного дома в Барнауле появилось на сайте kuprod.ru.
Продавец предлагает приобрести недвижимость на улице Меланжевая в Железнодорожном районе города по цене 5,8 млн рублей.
Трехкомнатный дом площадью 127 квадратных метров расположен на участке в 6,9 сотки. Здание включает в себя также подвал, мастерскую (4х13,5 метра) и ванну. На территории также имеется баня, туалет и гараж.
К жилью подведены коммуникации. В частности, есть электроэнергия (380 вольт), газ, центральная канализация.
Комментарии
Теперь вместо Авито объявления о продаже выкладываем тут?
Продам мопед.