Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил о приостановке авиасообщения с Москвой. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Авиасообщение между Республикой Алтай и Москвой полностью приостановлено с целью профилактики коронавирусной инфекции", — объяснил решение руководитель региона.
Авиакомпания "Победа" не будет осуществлять полеты по этому маршруту до 31 мая, а S7 – до 23 апреля. Рейсы в другие сибирские регионы и отдаленные районы республики сохранены.
Как ранее писал amic.ru, 1 апреля открылись авиарейсы из Горно-Алтайска в Кош-Агачский и Усть-Коксинский районы. Полеты организует авиакомпания "Сибирская легкая авиация". Их выполняют на самолетах L-410, которые вмещают до 15 человек.
В Москве по данным на 5 апреля коронавирусом заразились почти 3,9 тысячи человек. В Республике Алтай ни одного случая COVID-19 не подтверждено.
Комментарии
Показал, что есть яйца в режиме самоуправления. Чем ответит ВПТ?
вообще-то и в Барнаул каждый второй-третий рейс отменили. И что, таки пре
врвали??
А в Горный кому сейчас нужно - базы, гостиницы закрыты.
И пустым самолетам просто хочется летать?
Власти всё делают во в Наше благо благное!
Месяц назад все закрыли бы.
Месяц назад все закрыли бы.
Наш то Губер не родной, проездом...
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил о приостановке авиасообщения с Москвой
Он умней Томенко? Там ни одного зараженного. Может поэтому и ни одного, что он умней?
С москвой первым делом надо было прикрывать всем.
пора бы уже признать, что без коровавируса и без того гнилой трон полковника Кабаева расшатали бы все кому не лень, пусть тот же навальнер. И полетели бы сразу москва магадан сечин и прочие эффективные менеджеры , аскерзады вот эти
Да, коронавирус тоже за них
А теперь как бы не наоборот навальнер не полетел бы москва магадан. Или коронавирусом бы не заболел, раз коронавирус против него играет. Посмотрим