Жителей Алтайского края призвали оплачивать услуги ЖКХ дистанционно

Обращение к жителям региона с призывом дистанционно оплачивать коммунальные услуги выпустила пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
"Рекомендуем вам максимально использовать дистанционный формат взаимоотношений с ресурсоснабжающими организациями, — гласит текст обращения. — Пожалуйста, выбирайте для оплаты услуг ЖКХ интернет и онлайн сервисы".
Специалисты ведомства посоветовали не подвергать риску заражения пожилых родственников, научив их пользоваться личным кабинетом для подачи показаний счетчиков и оплаты счетов за коммунальные услуги.
В Минстрое напомнили, что, оставаясь дома, население минимизирует риск заражения коронавирусом и тем самым заботиться о здоровье, как своем, так и близких людей.
Комментарии
Ребята подскажите есть способы оплаты без комиссии?
Сбербанк Онлайн пишет типа без комиссии, но берет вознаграждение 1%от общей суммы платежа, а когда смотришь квитанцию то видишь что это 1,5 % от суммы с которой берётся, так как часть от общей суммы идет без комиссии
Держите карман шире!
До 1 мая и не мечтайте. Сказано фсе, значит - фсе.
А ВЫ НЕ РЕКОМЕНДОВАЛИ НАМ ОТМЕНИТЬ ЖКХ???? ЦЕНЫ КОСМОС!!!
Дистанционно рассчитываться с ЖКХ, это как, если у 90 % пожилых людей вообще нету компьютеров, а многие просто необучаемы? Зачем такие "умные" советы публиковать, афишируя свою некомпетентность!
вам и сказали - помогите пожилым, че между строк то читаете?
а с чего их отменять? Тепло, свет, воду дают, люди этим активно пользуются