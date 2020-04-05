Вооруженных браконьеров поймали у Телецкого озера

Двоих браконьеров, вооруженных огнестрельным оружием, поймали участники оперативной группы Алтайского заповедника, сообщили amic.ru в пресс-службе особо охраняемой территории.
Мужчины намеревались поохотиться рядом с Телецким озером, но, к счастью, не успели нанести вред природным ресурсам. Задержанных доставили в село Яйлю и передали сотрудникам полиции.
В общей сложности за конец марта и начало апреля против браконьеров, которые отправились на охоту или рыбалку в окрестности Телецкого озера, составлено пять протоколов. У них изъяли ружья и сети.
Комментарии
Какая охота. Апрель на дворе.