Коронавирус выявили в 14 регионах России за сутки

За минувшие сутки в России зафиксировали 658 новых случаев заражения коронавирусом в 14 регионах, сообщает РИА "Новости".
536 новых инфицированных пришлись на Москву, 45 – на Подмосковье. Больше пяти случаев заболевания за сутки подтвердили в Нижегородской области (22), Санкт-Петербурге (20), Ленинградской и Тульской областях (по 10).
Из Сибири выделились Красноярский край и Новосибирская область. Там заболели четыре и два пациента соответственно.
В Алтайском крае число зараженных COVID-19 не изменилось – их семь. Всего в России 5389 заболевших, из них 3989 – в Москве. 355 человек уже вылечились, 45 – умерли.
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