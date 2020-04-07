Шаурма на "удаленке". В Барнауле заработала новая бесконтактная доставка еды

Коронавирусная пандемия распространилась почти по всему миру, многие люди уже перешли на удаленную работу, отменяются все массовые мероприятия, а заведения общественного питания закрылись. Но есть и хорошие новости – многие рестораны бросили все силы на новый формат работы. На примере "Грильницы" разбираемся, как именно работает система доставки.
Мобильные приложения
На бесконтактную доставку еды уже перешли крупнейшие службы центральной России. В Сибири такая услуга только набирает обороты. Это помогает ресторанам и кафе легче пережить период простоя, а населению – не отказываться от вкусных блюд, к которым они привыкли. Одной из первых компаний, запустивших бесконтактную работу курьеров в Барнауле, стала "Грильница".
Бесконтактную доставку из "Грильницы" можно оформить в мобильном приложении, которое доступно для пользователей Android и iOS.
Как работает бесконтактная доставка
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Заказ оформляется и оплачивается через мобильное приложение.
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Далее он быстро готовится и отправляется с курьером по адресу.
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Когда курьер приезжает на место, он звонит в домофон или в квартиру, оставляет заказ у двери, отходит на три метра и ждет, когда клиент заберет доставку.
Бесконтактная доставка доступна по домашним адресам и при оплате безналичным способом.
Что можно заказать
Специально для бесконтактной доставки "Грильница" составила новые комбо-наборы, в которые входят самые популярные блюда ресторанной сети. Также доступны для заказа и все остальные позиции в меню: шаурма, пицца, роллы, wok-лапша, завтраки, напитки. Вы можете заказать вкусную еду на всю семью и не бегать от плиты к компьютеру во время удаленной работы.