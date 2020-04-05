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Глава Роспотребнадзора оценила заболеваемость коронавирусом в России

, ИА "Амител"
Анна Попова положительно оценила эффект режима самоизоляции
Фото: kr74.ru

Фото: kr74.ru

Благодаря режиму самоизоляции России удается сдерживать заболеваемость коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Пока у нас это получается, нам удаётся не сорваться во взрывной рост", — подчеркнула руководитель ведомства в эфире программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Она призвала население страны воздерживаться от много численных контактов и не выходить из дома без веских на то причин, так как один заболевший заражает в среднем трех человек.

Это позволит замедлить рост заболеваемости COVID-19, выразила уверенность Попова.

Напомним, за последние сутки в России заболели свыше 600 человек, причем большинство из них – в Москве.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

5.04.2020 19:07
- гость -

Эффект?
Ну, посмотрим, когда побочные эффекты превзойдут этот "эффект". Мало, думаю, не покажется.

5.04.2020 19:30
- гость -

@Напомним, за последние сутки в России заболели свыше 600 человек@

Для объективности
Россия +658
Бельгия +1,260
Швейцария +595
Испания +4,591
Иран +2,483
Это те страны, где наибольший прирост

5.04.2020 19:38
- гость -

Это те страны, где наибольший прирост


Большинство стран информацию за сутки выкладывают намного позже.

5.04.2020 19:42
- гость -

19:07
И что тогда запоёт эта краля.

5.04.2020 19:45
@@

19:38 - гость -
Взято с сайта, который обновляется 4 (четыре) раза в сутки.
Что не так на данное время?

5.04.2020 19:48
@@

@За осла ответишь! Как вам врут о коронавирусе // АгитПроп 05.04.2020@

@Коронавирус — это заговор мировой элиты. Коронавирус — это просто способ правительства ввести электронный концлагерь. Коронавирус — предлог, чтобы не платить зарплату. Коронавирус — лишь ширма для капиталистического кризиса. Коронавирус — да, это тот же грипп! Коронавируса нет вообще!

Это даже не фейки. Это горячечный бред, которым друг друга заражают граждане, потерявшие способность к рациональному мышлению. Многие из них уже давно не верят никаким политикам (и правильно делают), но это полбеды. Они перестали доверять здравому смыслу. Воистину Болван Расправил Плечи.@

5.04.2020 20:12
Botanik

5.04.2020 19:45
@@
Взято с сайта, который обновляется 4 (четыре) раза в сутки.
Что не так на данное время?

Во-первых, наибольший прирост заболеваний сейчас в США, Германии, Великобритании, Франции и далее по списку.
Во-вторых, страны имеет разные часовые пояса и не выкладывают информацию, когда кому-то захочется.

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