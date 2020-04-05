Глава Роспотребнадзора оценила заболеваемость коронавирусом в России

Благодаря режиму самоизоляции России удается сдерживать заболеваемость коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Пока у нас это получается, нам удаётся не сорваться во взрывной рост", — подчеркнула руководитель ведомства в эфире программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Она призвала население страны воздерживаться от много численных контактов и не выходить из дома без веских на то причин, так как один заболевший заражает в среднем трех человек.
Это позволит замедлить рост заболеваемости COVID-19, выразила уверенность Попова.
Напомним, за последние сутки в России заболели свыше 600 человек, причем большинство из них – в Москве.
Комментарии
Эффект?
Ну, посмотрим, когда побочные эффекты превзойдут этот "эффект". Мало, думаю, не покажется.
@Напомним, за последние сутки в России заболели свыше 600 человек@
Для объективности
Россия +658
Бельгия +1,260
Швейцария +595
Испания +4,591
Иран +2,483
Это те страны, где наибольший прирост
Это те страны, где наибольший прирост
Большинство стран информацию за сутки выкладывают намного позже.
19:07
И что тогда запоёт эта краля.
19:38 - гость -
Взято с сайта, который обновляется 4 (четыре) раза в сутки.
Что не так на данное время?
@За осла ответишь! Как вам врут о коронавирусе // АгитПроп 05.04.2020@
@Коронавирус — это заговор мировой элиты. Коронавирус — это просто способ правительства ввести электронный концлагерь. Коронавирус — предлог, чтобы не платить зарплату. Коронавирус — лишь ширма для капиталистического кризиса. Коронавирус — да, это тот же грипп! Коронавируса нет вообще!
Это даже не фейки. Это горячечный бред, которым друг друга заражают граждане, потерявшие способность к рациональному мышлению. Многие из них уже давно не верят никаким политикам (и правильно делают), но это полбеды. Они перестали доверять здравому смыслу. Воистину Болван Расправил Плечи.@
5.04.2020 19:45
@@
Взято с сайта, который обновляется 4 (четыре) раза в сутки.
Что не так на данное время?
Во-первых, наибольший прирост заболеваний сейчас в США, Германии, Великобритании, Франции и далее по списку.
Во-вторых, страны имеет разные часовые пояса и не выкладывают информацию, когда кому-то захочется.