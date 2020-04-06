Алтайский пухляш станцевал с Анной Седаковой

Алтайский танцор Дмитрий Красилов запустил в Instagram обучающий проект. Первой его ученицей стала певица Анна Седакова.
"Вот и пилот моего нового проекта. И первая, кто на него решилась, – превосходная Анна Седакова! Спасибо тебе за прекрасный вечер! Надеюсь, нас с тобой поддержат и обязательно повторят за нами", – написал Красилов.
¬от и пилот моего нового проекта! " перва€ кто на него решилась превосходна€ @annasedokova! —пасибо тебе за прекрасный вечер! Ќадеюсь нас с тобой поддержат и об€зательно повтор€ть за нами, а потом все вместе посмотр€т первый выпуск @69apt !! ѕолное видео в шапке профил€) #карантин #самоизол€ци€ #разминка #танцы #ƒима‘итнес #7днейспорта #€остаюсьдома #пухл€ш #оставайс€дома #танцуйдома #инстаграм_порусски #€ #инстаграм #росси€ #москва #инста #лайки #девушки #улыбка #жизньпрекрасна #друзь€ #селфи #жизнь #супер #дружба #красота
Как уже сообщал amic.ru, в этом году уроженец Заринска собирался поехать на Евровидение вместе с российской рейв-группой Little Big. Однако из-за коронавируса конкурс отменили.
Комментарии
Как назойливо пытаются насадить всем мысль, что жирное свиноподобное тело - это норма!
Такая же норма как и геи, трансгендеры и блогеры, элджеи. Может хоть сейчас общество одумается, хотя бы на год.
Кому это интересно ? Уже задолбали новости про этого чувака.
Комментарии
6.04.2020 08:32
- гость
Апполон?бельведерский
Али Венера?-милосская
не обращайте внимание,или свое ,,фото в студию".
Комментарии
6.04.2020 08:32
- гость
Апполон?бельведерский
Али Венера?-милосская
не обращайте внимание,или свое ,,фото в студию".