40 новосибирских спасателей прибыли в Алтайский край

40 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС прибыли в Алтайский край для помощи местным коллегам. Решение об этом принял глава ведомства Евгений Зиничев еще в феврале во время своего визита в Алтайский край.
Двадцать прибывших спасателей базируются в селе Новиково Бийского района, еще двадцать – в селе Староалейское Третьяковского района. Специалисты проводят мониторинг паводковой обстановки, информируют население о действиях во время половодья, распространяют памятки, очищают ливневые стоки, отсыпают низменные участки местности, а также будут оказывать адресную помощь населению, организовывать эвакуацию людей из труднодоступных мест.
Как подчеркивает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю, на данный момент гидрологическая обстановка в регионе стабильная, подтоплений нет.
Ранее amic.ru уже писал, что первая волна паводка на Алтае, вероятно, пройдет спокойно. По словам вице-премьера края Игоря Степаненко, этому способствуют нынешние погодные условия: днем стоит теплая погода, а ночью все еще сохраняется минусовая температура.
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