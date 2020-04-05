Песков предупредил о мировом экономическом кризисе

На мир надвигается глобальный экономический кризис, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
В качестве одной из главных причин Песков назвал пандемию коронавируса. По его словам, властям предстоит проделать масштабную работу, чтобы он прошел с наименьшими потерями.
"Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису", – уточнил Песков.
По его словам, ситуация потребует координации действий правительств многих государств, чтобы предпринять эффективные антикризисные меры.
Комментарии
тоесть граждан ещё раз чпокнут на бабки ага песок?
Умный чел, да? А мы то дураки сидим и не знаем , что мы в жопе а впереди жопа негра....еще темнее
Про процветание к косматому году уже не звездите?
Какой он хороший, этот песков... Не то что путин