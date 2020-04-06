Ученые рассказали о сроках эффективности диет

Новое исследование показало, что большинство диет позволяют снизить вес на полгода и уменьшить риск заболеваний сердца на полгода, если не соблюдать их постоянно. Об этом сообщает "Medical Insider" со ссылкой на результаты исследований ученых из Университета Монаша.
Ученые сравнили различные диеты и пришли к выводу, что в большинстве случаев после прекращения их соблюдения лишний вес возвращается к человеку спустя год, а порой и спустя шесть месяцев. Кроме того, риск сердечно-сосудистых болезней за счет наличия "плохого" холестерина тоже сходит почти на нет. Исключением стала лишь средиземноморская диета, при которой полезный эффект для сердечно-сосудистой системы сохранился и спустя год после окончания диеты.
Кроме того, врачи пришли к выводу, что в среднем эффективность всех диет одинакова, и выбирать стоит лишь исходя из собственных предпочтений.
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