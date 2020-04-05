Томенко не исключил скорого возобновления работы предприятий

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассматривает вариант скорого открытия предприятий, которые сейчас не функционируют в связи с объявленной нерабочей неделей.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, для этого необходимо обеспечить гарантии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, которые исключат риск заражения сотрудников коронавирусом.
Глава региона поручил ведомствам провести соответствующую работу с руководителями компаний.
"Мы все заинтересованы в том, чтобы наш бизнес не обрушился, не провалился серьезно. Какие-то потери возможны, но в конце концов эти люди, компании и организации кормят весь край и всю страну, — подчеркнул Томенко. — Если они не смогут работать и зарабатывать деньги для себя, они не смогут зарабатывать деньги для общества и государства. Поэтому, конечно, наша задача — их поддержать".
Губернатор предложил и еще одну меру, направленную на поддержку бизнеса. По его словам, следует тщательно изучить ситуацию в экономике, и в случае необходимости расширить перечень из 37 системообразующих организаций Алтайского края, который ранее был утвержден краевым правительством.
Глава региона подчеркнул, что региональные власти анализируют большой спектр предложений по поддержке предпринимателей. Часть из них касаются санаторно-курортной и туристической отраслей.
Ранее алтайские предприниматели направили Томенко коллективное письмо с призывом отменить нерабочий месяц. По их оценке, месячный простой грозит бизнесу банкротствами и сокращением численности штата.
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