Найден способ использовать вирусы при лечении рака

Ученые назвали онколитические вирусы (ОВЛ) перспективным способом в лечении рака. Об этом сообщает Nation news со ссылкой на американский журнал "Молекулярная терапия: методы и клинические исследования".
Обычно для лечения опухолей используют радио- и химиотерапию, которые сильно снижают иммунитет больного, что часто приводит к гибели пациентов из-за сопутствующих заболеваний.
Новый способ заключается в использовании специфических вирусов, которые выбирают своей целью клетки рака. Организм при этом не теряет способности бороться с заболеваниями, а иммунная система также начинает атаковать вирус, побочно уничтожая опухолевые клетки. Как отмечают исследователи, иммунитет больного укрепляется, и сам начинает разрушать раковую опухоль.
На данный момент способ еще только изучается специалистами, но метод уже назвали перспективным.
Комментарии
Слава богу и сегодня про рак написали. Ни дня без смерти.