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Найден способ использовать вирусы при лечении рака

, ИА "Амител"
При этом человек не лишается иммунитета
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Ученые назвали онколитические вирусы (ОВЛ) перспективным способом в лечении рака. Об этом сообщает Nation news со ссылкой на американский журнал "Молекулярная терапия: методы и клинические исследования".

Обычно для лечения опухолей используют радио- и химиотерапию, которые сильно снижают иммунитет больного, что часто приводит к гибели пациентов из-за сопутствующих заболеваний.

Новый способ заключается в использовании специфических вирусов, которые выбирают своей целью клетки рака. Организм при этом не теряет способности бороться с заболеваниями, а иммунная система также начинает атаковать вирус, побочно уничтожая опухолевые клетки. Как отмечают исследователи, иммунитет больного укрепляется, и сам начинает разрушать раковую опухоль.

На данный момент способ еще только изучается специалистами, но метод уже назвали перспективным. 

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

6.04.2020 08:15
- гость -

Слава богу и сегодня про рак написали. Ни дня без смерти.

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