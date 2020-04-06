6 апреля в Алтайском крае потеплеет до +22°C

Теплая погода ожидается в Алтайском крае в понедельник, 6 апреля, информируют в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, составит от +11°C до +16°C (в южных районах – до +22°C). Часть территории региона накроют небольшие дожди. Сохранится ветер. При порывах его скорость может достигать 12 м/с. На дорогах местами гололедица.
В Барнауле в светлое время суток столбик термометра может показывать от +11°C до +13°C. Преимущественно без осадков. Ожидается, что скорость ветра в краевой столице не превысит 7 м/с.
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