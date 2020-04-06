На Кузбассе родители назвали ребенка в честь коронавируса

Семья на Кузбассе дала ребенку имя Ковид – в честь коронавируса, сообщает "КузПресс".
Отец мальчика рассказал изданию, что решение приняли с женой единогласно, так как это "звучное, сильное и оригинальное" имя.
"Сейчас все только и говорят, что про коронавирус. С утра и до ночи, — объяснил мужчина. — Который уже покорил полмира, закрыл границы и так далее, от него и курсы валют прыгают, нефть там… Надеюсь, что это имя принесет ему счастье. Пусть он будет такой же крутой".
Стоит отметить, что не всегда родителям удается закрепить в свидетельстве о рождении именно то имя, которое они изначально задумали. Например, жители Санкт-Петербурга не смогли зарегистрировать девочку с именем Москва.
Когда не удалось это сделать по месту жительства, они приехали в город, где родились – Обинск (Калужская область).
Но и там их ждал отказ. По словам заведующей отделом ЗАГС наукограда Лидии Синецкиной, сотрудникам учреждения удалось убедить родителей вписать в свидетельство о рождении обычное имя.
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Каждому свое.