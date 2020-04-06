Все прилетающие из Москвы в Барнаул обязаны отправляться на самоизоляцию

Все пассажиры авиарейсов из Москвы в Барнаул обязаны проходить двухнедельную самоизоляцию. Об этом 6 апреля в ходе онлайн-конференции сообщила заместитель главы алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина. Меры приняли для предотвращения распространения коронавируса.
По словам Калининой, с 5 апреля в аэропорту Барнаула осуществляется санитарный контроль пассажиров, прибывших из Москвы. При этом пассажиропоток упал на 70%.
Прилетевшим раздают памятки о том, что они должны пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию.
Напомним, на этот момент в Алтайском крае официально подтверждены 12 случаев заболевания. По данным на 6 апреля, под наблюдением из-за COVID-19 в регионе находятся свыше двух тысяч человек. В регионе действует режим самоизоляции. Распоряжение об этом подписал губернатор Виктор Томенко.
Ранее авиакомпании из-за снижения пассажиропотока отменили ряд рейсов из Москвы в Барнаул и обратно. Также ограничено авиасообщение столицы Алтайского края с Томском и Красноярском.
Комментарии
Прилетевшим раздают памятки о том, что они должны пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию.
И все?
Почему не под роспись и не хотя-бы неделей ранее?
А приехавшим,приползшим,пришедшим?
В аэропорту краевой столицы выдают соответствующие памятки
Как мило. Охренеть. А не сильно жестко? Это вам не 37 год
По моему этим дурням хоть прям в глаза, им все равно роса. Хоть пол Италии заболело, хоть все Италия, хоть 300 тысяч в США, хоть 300 миллионов, они, ..., памятки выдают
А почему бы сразу в аэропорту не тестировать? В новости в 13:53 указано, что Алтайский край получил достаточное количество тестов!