СМИ: Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Джонсон был госпитализирован, поскольку у него сохраняются симптомы коронавируса спустя 10 дней после диагностирования болезни. В частности речь идет о высокой температуре и кашле.
При этом отмечается, что Джонсон продолжает возглавлять правительство и находится на связи с кабинетом министров.
О заражении британского премьер-министра коронавирусом стало известно 27 марта. Тогда он рассказал, что у него легкие симптомы и он будет находиться на домашнем карантине.
Комментарии
Офигеть. И маски у него есть, и деньги, и руки ему мыли