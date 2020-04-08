Еще шесть человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

Заболевших новой коронавирусной инфекцией в Алтайском крае стало больше на шесть человек. Об этом сообщают в Оперативном штабе региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Как сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, в пяти случаях больные выявлены по контакту с ранее заболевшими, один случай — у больного внебольничной пневмонией. Среди заболевших — шестилетний ребёнок.
Как писал amic.ru, первой в регионе заразилась жительница Барнаула, прилетевшая из Доминиканской Республики. 5 апреля оперативный штаб сообщил сразу о пяти новых случаях заражения коронавирусом на территории края.
По данным на 7 апреля, под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся около полутора тысяч человек. В регионе действует режим самоизоляции. Распоряжение об этом подписал губернатор Виктор Томенко.
Несколькими часами ранее заместитель главврача по лечебной части городской больницы № 5 Оксана Артюшенко рассказала о том, как лечат больных коронавирусом в Барнауле. По ее словам, одна пациентка дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, но уже идет на поправку.
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