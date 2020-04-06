Эксперт порекомендовал не сортировать отходы во время пандемии

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что ручная сортировка бытового мусора может быть источником распространения коронавируса. Ее слова передает РИА "Новости".
Баранова рассказала, что когда мусорные контейнеры начинают вываливать для сортировки, поднимается облако аэрозолей. При этом особую опасность, по словам эксперта, представляют салфетки, в которые человек высмаркивался.
"Человек высморкался и выбросил. А там же огромная концентрация вирусов, прямо из легких выходит. Коронавирусный больной высморкался или сплюнул мокроту. Бутылку потрогал, из которой он воду пил, выкинул в мусор. И не так страшно, что ее берут на сортировке люди в перчатках, страшен аэрозоль от всего этого", – заявила профессор.
Баранова призвала отказаться от сортировки бытового мусора на время пандемии.
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