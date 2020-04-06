В три раза чаще стали разводиться в Алтайском крае

В Алтайском крае значительно выросло количество как разводов, так и браков, свидетельствуют данные Крайстата.
В регионе за январь-февраль 2020 года зарегистрировали в 3,4 раза больше разводов, чем за аналогичный период 2019 года. Так, если в прошлом году распалось 452 пары, то в нынешнем этот показатель составил1536.
В Барнауле наблюдается аналогичная тенденция: с начала 2020 года эксперты статистики зафиксировали 544 развода, годом ранее их было на 390 меньше.
При этом и количество регистраций браков в Алтайском крае за первые два месяца 2020 года выросло. В частности, в регионе за этот период поженились 1411 пар. В 2019 году это показатель составлял 907.
В краевой столице также женились почти в два раза чаще: 504 регистрации в начале 2020 года против 255 за аналогичный период 2019-го.
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