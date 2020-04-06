Алтайский край вышел на второе место в Сибири по числу заболевших коронавирусом

Алтайский край вышел на второе место в Сибири по числу зараженных коронавирусом пациентов, следует из официальной статистики заболеваемости по регионам.
Так, на утро 6 апреля регионы расположились в следующем порядке:
- Красноярский край – 29 зараженных;
- Алтайский край – 12;
- Новосибирская область – 11;
- Омская область – 10;
- Иркутская область – 9;
- Хакасия – 3;
- Томская область – 2;
- Кузбасс – 1.
Добавим, что Республика Алтай остается одним из четырех регионов России, где до сих пор нет коронавируса. Ни одного зараженного также не выявили на территориях Тувы, Чукотки и Ненецкого автономного округа.
По последним данным, в России зафиксировано 5389 случаев заболевания COVID-19 и 45 смертей.
Комментарии
опять в первых рядах - и давайте дальше шляться. Кто-нибудь возьмет на себя ответственность за жизнь людей?
,,мы в лидерах".
Вот Амик заливает ))
ХМАО - 19
Бурятия -35
Якутия -15
Ужасная и очень неприятная новость!
В выходной ездил в Леруа, народуууу. Заехал в Ленту, то же самое, Заехал в Ашан и там тоже не протолкнуться. Купил мясца, дай думаю поеду в лес, самоизолируюсь, да шашлычка пожарю, и опять народууууу. И что вам всем дома не сидится, ходют, шарятся, заразу распространяют, мозгов совсем нет.
Праздно шляющихся следует отстреливать!
У вас мозгов нет!! Посмотрите на эту проблему с других сторон, а не с подачи амика и подобных зомбо сми!
Люди не должны сидеть по домам, в страхе и без движения. Люди должны двигаться, гулять на солнце, сейчас авитаминоз. Правительство своими мерами крайне вредит здоровью населения. Даже если человек бессимптомно переносит вирус, то есть он по сути здоров, а ему говорят, что он болен, то это скажется на его здоровье. Как и на здоровье всех тех, кто сейчас запуганный сидит по домам, не получая витамина D, ведя малоподвижный образ жизни, в неопределенности за свое будущее. Я считаю, что группа риска — пенсионеры — тоже должны спокойно выходить на улицы, вести свой нормальный образ жизни. Жизнь взаперти убьет больше, чем коронавирус. Хотя, возможно, это и есть цель. Мы же находимся по ту сторону абсурда! Есть важный момент не в моей компетенции — это экономика. Сейчас все закрыто, кроме биржи. Она упала уже почти до земли. Лишь биржа работает, и миллионеры могут скупить по очень низким ценам лакомые предприятия.
6.04.2020 09:39
- гость -
Угу, и ты в первых рядах)
6.04.2020 09:39
- гость -
так такие же как ты "мозгов совсем нет."
А где у нас мудрые руководители?
Барнаул такой небольшой город и столько заболевших! Он намного меньше Красноярска! Одно время на уверяли,что у нас благоприятные во всех смыслах условия и вирус к нам не доберется.
6.04.2020 09:42
Мимопроходящий
ты уже в прицеле.
6.04.2020 09:39
- гость -
не нагнетай в ашане (галактика) по крайней мере народу практически нет
спокойно ходил взял что надо и без очереди ушел
6.04.2020 09:39
- гость -
а у самого-то есть, шляешься везде...
6.04.2020 09:42
- гость -
У вас мозгов нет!! Посмотрите на эту проблему с других сторон, а не с подачи амика и подобных зомбо сми!
Люди не должны сидеть по домам, в страхе и без движения. Люди должны двигаться, гулять на солнце, сейчас авитаминоз.
Итальянцы, испанцы уже нагуляли, США тоже, можно опыт провести на Вас и ваших родственниках, а мы посмотрим из окон))
6.04.2020 09:39
- гость -
не нагнетай по крайней мере в Ашане (галактика) народу практически нет
вчера спокойно зашел почти что надо взял и без очереди на кассе вышел пусто было
Для такого маленького города как Барнаул дофигос заболевших.
Почему не начинают более жесткие меры как в других городах. Например не закрывают подъезды там где заболевшие есть.
Почему, по примеру Казахстана не обозначают на карте место жительство контактирующих. Чтобы мы начали сами обрабатывать подъезды.
Хватит уже бездействовать!!!!! если такая прогрессия пойдет, через 2 недели мест в больницы уже не будет. и что тогда???
Вчера утром забежали в Ленту на павлике по необходимости. Народу мало, все практически в масках, касс много работает, толпы нет на кассах.
Шведы молодцы!
Итальянцы, испанцы уже нагуляли, США тоже, можно опыт провести на Вас и ваших родственниках, а мы посмотрим из окон))
------------
Мы не итальянцы ине испанцы. У нас каждый год грипп и пневмония. Посмотрите сколько людей в прошлом году переболело пневмонией. А сколько в этом.
6.04.2020 09:39
- гость
в какой выходной?
каникулы же до 30.04
В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса
В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с заболеванием в Telegram.
Подробнее на РБК:
Твою ж мать! Аж гордость берет...
6.04.2020 09:42
- гость
или даже должны поехать на курорт,в Северную Пигмею,там сейчас как раз не сезон,все недорого и народу мало.
вымерли.
"Почему, по примеру Казахстана не обозначают на карте место жительство контактирующих. Чтобы мы начали сами обрабатывать подъезды. "
У нас по жалоб за экстремизм дела за это возбуждают. А почему бы не за терроризм ?
6.04.2020 10:02
- гость -
и сколько?
есть данные минздрава? расскажи
да да да
а то все говорят что все это фигня смотри данные
так вы их хоть раз покажите
Практически во всех странах мира ситуация с коронавирусом протекает примерно одинаково:
Полное спокойствие. Все считают, что коронавирус именно их страны не коснется.
Первые зарегистрированные случаи заражения и их медленный рост. Все смотрят на другие страны, где уже творится что-то невообразимое, успокаивая себя, что у них-то ситуация точно лучше.
Количество заболевших начинает увеличиваться быстрее. Вводятся ограничения на передвижение, но ситуация по-прежнему не выглядит устрашающей, смертей не сильно много, поэтому люди смотрят на все достаточно просто, гуляют, отдыхают и удивляются, зачем столько внимания уделяется проблеме.
Количество смертей увеличивается, не хватает врачей, часто перегружена система здравоохранения. Люди наконец понимают, что ситуация серьезная и начинают-таки сидеть дома (немного с опозданием, правда). (с)
Республика Алтай остается одним из четырех регионов России, где до сих пор нет коронавируса.
Они рейсы из Москвы отменили, глава региона пока разбирается. Интересно будет, если там никто не заболеет
и сколько?
есть данные минздрава? расскажи
----------
В Алтайском крае в первом квартале этого года зарегистрировано более 4,5 случаев пневмонии. Причем эта цифра значительно меньше, по сравнению с прошлым годом. Об этом заявила заместитель председателя правительства края Ирина Долгова на пресс-конференции 3 апреля.
сейчас в регионе пневмония диагностирована у 4356 человек, при этом годом ранее этот показатель составлял 7539 случаев.
В республике Алтай еще места отдыха проверяли, шашлычников выявляли. Всегда считалась криминогенной республикой, а глава работает пока правильно
Вот объясните мне, тёмной: чем грозит поездка в лес "на шашлыки"? Там что, толпы народу в закрытом помещении? Семья на своей машине выехала на природу. Свежий воздух, солнце, движение, дым костра... удовольствие и взрослым, и детям! И закаливание в какой-то степени. У нас что, леса кишат вирусами? Ну ладно маркеты и развлекательные центры... НО ЛЕС!!!!!
Все приезжающие в Республику Алтай должны проходить двухнедельную самоизоляцию. Это и на машинах, кто заезжает? Неужели правда это отслеживают
6.04.2020 10:18
гость
Практически во всех странах мира ситуация с коронавирусом протекает примерно одинаково:
Полное спокойствие. Все считают, что коронавирус именно их страны не коснется.
Первые зарегистрированные случаи заражения и их медленный рост. Все смотрят на другие страны, где уже творится что-то невообразимое, успокаивая себя, что у них-то ситуация точно лучше.
Количество заболевших начинает увеличиваться быстрее. Вводятся ограничения на передвижение, но ситуация по-прежнему не выглядит устрашающей, смертей не сильно много, поэтому люди смотрят на все достаточно просто, гуляют, отдыхают и удивляются, зачем столько внимания уделяется проблеме.
Количество смертей увеличивается, не хватает врачей, часто перегружена система здравоохранения. Люди наконец понимают, что ситуация серьезная и начинают-таки сидеть дома (немного с опозданием, правда).
Это факт!
а ещё там(в ГА)говорят- москвичей понаехало.
от МКАДа до Чуйскага тракту все ,,бентли"забито?
6.04.2020 09:54
время всех рассудит ))
да про толпы в лесу - троллячьи уши. также как и про магазины
и такой смоляной заах - есть биолог подтвердить? - ни один вирус не выживет
Значит задачу по падежу мы с честью выполним, и нагрузку на пфр
уменьшим!
6.04.2020 10:27
Мадам
под(над) каждым кустом и на каждой травинке(прошлогодней)сидит клещ,присосавшийся к вирусу.
так что,,два в одном" Медам,для вас- проше,пани,,сильву пле,авек плезир,бонжур.."
Если одна мадам выехала в лес, это не проблема, если мадам перед этим не шаталась по магазинам, закупая все на шашлыки. Но каждая мадам так подумала и эти мадамами неожиданно оказались забиты магазины, при закупках для шашлыков и даже в лесу встретились. Вообще читая указ Губернатора соглашусь, что тут нет административного состава, у него сказано посещение зданий в целях досуга, а лес не здание. Но посещение магазинов в целях досуга уже попадает под 30 тысяч
6.04.2020 09:50
- гость -
Барнаул такой небольшой город и столько заболевших! Он намного меньше Красноярска! /////// По площади они почти одинаковы 321 км2 против 348км2. А жителей в Красноярске раза в полтора больше чем у нас
Бес корзины и телеги вообще делать нечего.
Те, кто прибыл в Горный Алтай на машине, обязаны немедленно сообщить о своем приезде, а также передавать сведения о месте регистрации и фактического пребывания на горячую линию по телефону +7 (913) 692-9074. Двухнедельная самоизоляция для них также обязательна
Хотя прибывают они на природу
6.04.2020 09:42
Мимопроходящий
Праздно шляющихся следует отстреливать!
Чем плохо просто гулять? Вирус не перелетает по воздуху. По магазинам, по аптекам и что там еще открыто? шляться да еще в ОТ, это да, надо только по необходимости.
вирус передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым способом, если что
А кто там из чинуш хвастался что в АК ни одного заболевшего? Накаркал?
6.04.2020 10:42
- гость -
6.04.2020 09:42
Чем плохо просто гулять? Вирус не перелетает по воздуху.
Я вирусоноситель иду впереди Вас немного покашливаю, Вам не много надо пройти за мной и вот Вы тоже заразились. На днях смотрел замедленные съёмки чихания, брызги летят на 6-9 метров, как Вам такое...
ОДА О САМОИЗОЛЯЦИИ
Спокойны были долгими годами,
Не зная, до чего мы доживём:
В хрущёвке за закрытыми дверями
От вируса скрываемся вдвоём!
Сквозняк гуляет в форточках открытых
В жилище на четвёртом этаже.
Стерильно всё, сто раз полы помыты
И делать просто нечего уже.
Идут одни и те же сериалы,
А снова их не хочется смотреть,
И даже для уборки места мало…
Чего б ещё такого протереть!
Все книги перечитаны на полках,
Все мужнины заштопаны носки,
И только стаж семейной жизни долгой
Не даст порвать друг друга на куски!
Н.П-С... то бишь я
Я не устаю беспокоиться, что случилось с министром здравоохранения АК Дмитрием Поповым? Всё ли с ним хорошо?
После недели карантина, вирусологи уступят место наркологам.
Ты слышал, что Лукашенко разрешил белорусам перед сном принимать по 50 грамм?
- Слышал. Вчера 6 раз спать ложился.
Самое эффективное средство против коронавируса - стакан спирта, три раза в день. На вторую неделю профилактики вирусы становятся видны невооруженным взглядом, и их можно уничтожать обычной мухобойкой.
"Коронавируса нет!" - сказал пофигист Лёша.
"Лёши нет!" - сказал через месяц коронавирус.
6.04.2020 10:42
- гость -
Вирус не перелетает по воздуху.
Теоретически, хороший ветерок может вам его вдрючить даже на приличном расстоянии от заболевшего. А дальше уже дело вашей иммунной системы. Если вовремя распознает, то ОК, если нет, то вы очередной носитель.