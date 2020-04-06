Все приезжающие в Республику Алтай должны проходить двухнедельную самоизоляцию

В Республике Алтай ужесточили меры по контролю за приезжающими в регион. Об этом сообщается на сайте местного управления Роспотребнадзора.
Так, люди, прибывшие в республику самолетами из Екатеринбурга и Красноярска, должны пройти обязательную самоизоляцию: местные – дома, приезжие – в обсерваторе.
Те, кто прибыл в Горный Алтай на машине, обязаны немедленно сообщить о своем приезде, а также передавать сведения о месте регистрации и фактического пребывания на горячую линию по телефону +7 (913) 692-9074. Двухнедельная самоизоляция для них также обязательна.
Как уже сообщал amic.ru, Республика Алтай вместе с Тувой, Чукоткой и Ненецким автономным округом входит в число четырех российских регионов, где еще не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. В Алтайском крае 12 заболевших. Это второй показатель в Сибири. Лидирует по числу заболевших Красноярский край – 29 человек.
Комментарии
Республика Алтай остается одним из четырех регионов России, где до сих пор нет коронавируса
Неплохо
правильно ограничения ввели.
Те, кто прибыл в Горный Алтай на машине, обязаны немедленно сообщить о своем приезде, а также передавать сведения о месте регистрации и фактического пребывания на горячую линию по телефону +7 (913) 692-9074. Двухнедельная самоизоляция для них также обязательна
Это интересно. Думаю 90 процентов прибывающих этого не делают
Почему при таком колве заболевших АК не вводит такое ограничение??? Почему до сих пор принимает самолёты из Москвы.
Когда власти приступят к жёстким действиям??? Ждут пока все больницы не добьются под завязку????