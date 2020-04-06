Центры занятости Алтайского края начали дистанционную работу

Центры занятости Алтайского края начали дистанционный прием населения. Об этом сообщается на официальном сайте Алтайского края.
С 6 апреля в городах края центры занятости организовали дистанционный прием. В них можно зарегистрироваться в качестве безработного и получить пособие, перерегистрироваться, уточнить актуальный список вакансий и направлений на работу.
Прием ведется через официальный портал службы занятости, электронную и обычную почту, телефон и специальные боксы для подачи документов.
Вся необходимая информация для подачи заявлений размещена на интерактивном портале. Кроме того, по вопросам в сфере труда жители края могут обращаться на горячую линию по номеру +7 (3852) 55-51-10.
Напомним, что в Алтайском крае по-прежнему действует режим самоизоляции, а по всей России нерабочие дни продлены до конца апреля из-за пандемии коронавируса. Как ранее сообщал amic.ru, 5 апреля в крае обнаружили пять новых случаев заболевания COVID-19. Теперь инфицированных в регионе 12 человек.
Комментарии
Уточняем, что вопросы по теме ЗАНЯТОСТИ можно задавать на телефон единого контактного центра краевой службы занятости 3852 -555-110, а также на горячие линии ЦЗН в городах и районах края.
По вопросам БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА и справок для РАБОТОДАТЕЛЕЙ можно обращаться на горячую линию 3852- 205-524