Есть сбережения – вложи в недвижимость. Как сохранить деньги во время кризиса

Мировой кризис заставляет нас быстро думать и действовать, чтобы не потерять сбережения. Инфляция набирает обороты, накопления обесцениваются и превращаются в нелепо смешные суммы. Куда вложить деньги, чтобы не только их сохранить, но и приумножить?

Инвестиции в "долевку"

Вложение денег в новостройку – по-прежнему один из самых прибыльных способов заработка, а также безопасных, но только в том случае, если речь идет о долевом строительстве через эскроу-счет. Купив квартиру сегодня, можно получить прибыль уже через год-полтора, когда дом сдадут в эксплуатацию или вырастут цены на недвижимость. Иными словами, если все подорожает, ваша квартира тоже будет стоить больше.

Безопасная сделка для дольщиков

Приобретение "долевки" с применением эскроу-счета не несет никаких рисков. При покупке квартиры дольщик и продавец заключают договор долевого участия, который регистрирует Росреестр. Будущий владелец платит за жилье через эскроу-счет – это банковский счет (ПАО "Сбербанк"), который открывают на его имя. Деньги лежат на этом счете, забрать их обратно нельзя. Застройщик также не сможет получить доступ к средствам, пока не передаст дольщику квартиру. Если покупатель расторгает договор или если застройщик не сдаст вовремя объект – деньги вернут покупателю. Никаких удержаний, никаких процентов, никаких нюансов – просто сохранность вложений.

О новом квартале и свежем воздухе

В Барнауле в 400 метрах от Змеиногорского тракта рядом с лыжной базой "Динамо" строят новый жилой квартал "Хорошоево". Он будет состоять из 11 многоквартирных домов, в двух из них уже стартовали продажи. Цена квартир начинается от 1,6 млн за однокомнатную площадью 36 кв. м.

Сдача первых двух домов запланирована на сентябрь 2020 года. Уже идут работы по благоустройству территории и внутренней отделке помещений.

Комплекс расположен в окружении хвойного леса, посреди реликтового бора, но при этом всего в 700 метрах от ближайшей остановки общественного транспорта. От одного из домов до границы леса всего 15 метров, а на расстоянии 20 метров расположен вход на Трассу здоровья.

Строительство ведет известный застройщик города – ООО СЗ "Домстрой-Барнаул". Коллективом предприятия возведены ТЦ "Проспект", ТЦ "Демидовский", Дом "Три богатыря" на ул. Партизанской, квартал за ТЦ "Огни" – ул. Антона Петрова, 221, и многие другие объекты.

Качество и технологии

Строительство ЖК "Хорошоево" идет в традициях, заложенных годами, с условием отменного качества работ и материалов. Так, при возведении первых домов учтен опыт, в результате внедрены технологии:

в домах собственные газовые котельные, что означает бесперебойную подачу горячей воды и низкие коммунальные платежи;

в квартирах выполнена горизонтальная разводка отопления – под выравнивающей стяжкой;

установлены регулируемые итальянские радиаторы, что помогает настроить климат в своей квартире;

на лоджиях панорамное витражное остекление – полностью от стены до стены;

на каждую квартиру установлен теплосчетчик, с помощью которого можно регулировать потребление тепла и коммунальные платежи;

в наличии двухуровневые квартиры;

в домах есть квартиры с собственным выходом во двор на небольшую огороженную территорию.

Пока инфляция не съела ваши сбережения, самое время подумать об их вложении. Квартиры в ЖК "Хорошоево" – это свежий воздух бора, хвойный лес вокруг квартала, надежный застройщик, безопасные эскроу-счета. Кстати, купить недвижимость в ЖК "Хорошоево" можно и сейчас, во время нерабочих дней. Сделка проходит в электронной форме, перечисления производятся через онлайн-банк.

Проектная декларация ООО СЗ "Домстрой-Барнаул":

ул. Нагорная 6-я, 15г/8

ул. Нагорная 6-я, 15г/9

Все подробности по телефону: 99-16-17

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