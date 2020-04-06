Россиянам напомнили о необходимости высыпаться, чтобы укрепить иммунитет

Старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова напомнила россиянам о полезной привычке, которая позволяет значительно укрепить иммунитет и тем самым снижает риски заражения коронавирусом. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.
По словам Пучковой, правильный режим сна актуален не только в обычной жизни, но и во время самоизоляции. Поэтому даже в условиях выходного месяца нужно высыпаться, поскольку качественный сон – необходимое условие для нормальной работы иммунитета.
При этом сомнолог не рекомендует спать слишком много, поскольку это может вызвать "рассинхронизацию". Она назвала ненормальным с точки зрения здоровья, когда человек ложится спать перед рассветом, а просыпается далеко за полдень.
Чтобы улучшить свое состояние и качество сна, Пучкова советует даже во время самоизоляции спать минимум по восемь часов в сутки в хорошо проветренной комнате, где прохладно, тихо и темно.
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