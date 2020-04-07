Как платить за горячую воду и отопление не выходя из дома. Инфографика

Режим "сидим дома" из-за коронавируса продлен в России до 30 апреля (это пока, его могут и сократить, и снова продлить). Но кто точно всегда останется на своем посту (помимо врачей), так это коммунальщики. В наших квартирах и домах без перебоев горит свет, есть вода и канализация и пока не пришло тепло – отопление. И, конечно, даже в режиме самоизоляции потребленные услуги нужно оплачивать. В период, когда большинство предприятий по указу президента приостановили очную работу, рассчитаться за коммуналку можно буквально не выходя из дома. Как это сделать потребителям Сибирской генерирующей компании (СГК) в Барнауле, Бийске и Рубцовске, смотрите в инфографике.
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