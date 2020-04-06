В ожидании. Обь очистилась ото льда у Речного вокзала в Барнауле

Фото: Георгий Сарычев / Барнаул22, скриншот с камеры онлайн
Река Обь начала очищаться ото льда в Барнауле. Так, чистые воды можно увидеть в районе Речного вокзала и Старого моста. Как ранее писал amic.ru, из-за теплой зимы метеорологи прогнозировали раннее вскрытие рек в Алтайском крае. Впрочем, в прошлом году активная фаза ледохода началась 8 апреля. В ближайшие дни в регионе ожидается теплая погода: дневные температуры в Барнауле будут выше 10 градусов тепла, а ночные около 0.
Стоит отметить, что в Бийске ледоход уже начался.
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Потекло.