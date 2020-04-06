В США зафиксировали первый случай заражения тигра коронавирусом

В США зафиксировали первый случай заражения тигра COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Национальную лабораторию ветеринарной службы Минсельхоза США (USDA APHIS).
Заболевшей оказалась четырехлетняя малайская тигрица Надя, которую проверили после появления у ее сестры Азул, двух других амурских тигров и трех африканских львов сухого кашля. Чтобы провести анализы, животное пришлось погрузить в сон под наркозом, что опасно для зверей, поэтому анализы взяли только у Нади.
Ветеринары ожидают, что все животные перенесут болезнь без осложнений. Сейчас у них отмечают некоторое снижение аппетита, но в целом их состояние удовлетворительное.
Как считают в ведомстве, животное заразилось от больного сотрудника зоопарка. Информации о заболевании других питомцев нет, но сам зоопарк закрыт на карантин с 16 марта. USDA APHIS призвали больных COVID-19 ограничить контакт с животными, в том числе и с домашними.
Комментарии
Тиграм недокладывают мяса, вот и иммунитет ослаб.
Щаз тигриный грипп начнется! Или нет? Интересно, от кого заразились тигры.
6.04.2020 10:59
- гость -
Тиграм недокладывают мяса, вот и иммунитет ослаб.
6.04.2020 11:19
- гость -
Щаз тигриный грипп начнется! Или нет? Интересно, от кого заразились тигры.
От того, кто мясо не докладывал