Стратегия. Барнаулец взял игровую приставку в аренду и сдал ее в комиссионный магазин

Жителя Барнаула, который взял в аренду игровую приставку и сдал ее в комиссионный магазин, обвиняют в мошенничестве, информирует пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным ведомства, в полицию обратился 24-летний местный житель и сообщил, что молодой человек арендовал у него игровую приставку стоимостью 26 тысяч рублей, однако в обозначенный срок устройство не вернул. Личные попытки владельца забрать консоль также не увенчались успехом.
В ходе расследования стражи порядка выявили недобросовестного арендатора – им оказался ранее судимый 28-летний барнаулец. До задержания он сдал приставку в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Комментарии
"ранее судимый"
По мне так, от ранее судимых - надо избавляться.
Можно, например, отправлять их не пожизненные работы за еду - пусть "БАМ" строят или что-то в этом роде.
6.04.2020 11:19
- гость -
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