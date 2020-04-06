Блогер Павел Петель погиб в ДТП под Москвой

Известный эпатажным поведением блогер Павел Петель погиб в автомобильной аварии на Симферопольском шоссе в Подольске. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, мужчина пропал 4 апреля, когда поехал в Сахарово для подачи патента на работу – Петель являлся гражданином Украины, и делать это нужно было через миграционную службу. В 12:45 он сообщил своим знакомым, что все удалось, и он едет домой, но после перестал выходить на связь.
Знакомые два дня разыскивали блогера и после узнали, что он погиб в автокатастрофе под Подольском. Как сообщает Mash, в Москву Петель поехал вместе с таксистом, которого остановил на дороге, вместе с двумя другими пассажирами. Автомобиль на скорости 200 км/ч врезался в грузовик. Водитель, блогер и еще один пассажир погибли сразу, другой пассажир уцелел.
Петель прославился благодаря своему YouTube-каналу, где он в образе богатой женщины рассказывал о моде, одежде и дизайне, давая как серьезные, так и шуточные советы зрителям.
Комментарии
Загуглил, поглядел, куча образов в стрингах, врозовом, фу нафиг. Гомосятина.
Мир стал чище.
К то му же на скорости 200 гонять - мозгов нет. Надеюсь жертвы лишь со стороны виновника.
Из за таких и страдают невинные люди
не долго музыка играла.. не долго фраер танцевал
Кто это?! Хорошо я такое на просторах ютуба не видел...
6.04.2020 11:26
krash
Вы умственно отсталый?
Что заставляет людей превращаться в таких клоунов?
что, что .. за что деньги платят за то и становятся "Такими", это вам не вагоны грузить)))))