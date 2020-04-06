Росссельхозбанк временно изменил режим работы

Россельхозбанк на время меняет режим работы некоторых офисов в Алтайском крае и Республике Алтай. Такое решение было принято руководством в связи с распространением коронавируса в России и введенным режимом самоизоляции.
С 6 апреля 2020 года офисы работают с 9:00 до 15:00 без обеда.
В Барнауле можно обратиться в отделения банка по адресам: пр. Ленина 80Б, ул. Анатолия, 97, ул. Малахова, 146, оф. 12, ул. Антона Петрова, 190, п. Н1.
В Бийске ждут клиентов по адресу: ул. Васильева, 57, и в офисе на ул. Турусова, 17.
В Рубцовске работает дополнительный офис № 3349/18/08 на ул. Дзержинского, 14, п. 31. В Славгороде – на улице 2-й микрорайон, 6. В Новоалтайске клиенты банка могут обратиться в офис по адресу ул. Партизанская, 8.
Жители Белокурихи могут провести операции в дополнительном офисе № 3349/18/10 по адресу ул. Советская, 9, пом. 7а. В Алейске будет работать банк на ул. Сердюка, 101, в Горняке – на ул. Миронова, 114а, в Завьялово – по адресу ул. 30 лет Победы, 12, и в Горно-Алтайске – на пр. Коммунистическом, 68.
Остальные офисы Россельхозбанка будут работать один или два раза в неделю, также с 9:00 до 15:00 без перерыва на обед.
Банкоматы и информационно-платежные системы 24/7 будут функционировать круглосуточно.
Уточнить работу офисов можно по телефонам:
- 8-800-100-0-100 (звонок по России бесплатный);
- короткий номер 7787 (МТС, "Мегафон", "Билайн" и Теле2);
- +7-495-787-7-787 (для звонков из-за рубежа).
Для обращений в контакт-центр можно использовать e-mail: office@rshb.ru.
Напомним, что Владимир Путин подписал указ "Об объявлении в России нерабочих дней" от 02.04.2020 года № 239. Согласно документу в стране объявлен режим самоизоляции до 30 апреля. Его действие не распространяется на банки и другие организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций.
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