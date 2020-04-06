Передвижная выставка обезьян не смогла вернуться в Барнаул из-за коронавируса

Передвижная выставка обезьян из-за пандемии коронавируса не смогла вернуться в Барнаул из столицы Приангарья, передает "Комсомольская правда".
Отмечается, что организаторам в отсутствии доходов от продажи билетов не удалось найти средства для перевоза животных в Барнаул, так как для этого нужен большой обогреваемый фургон. В связи с этим приматов оставили в Сибирском зоопарке Иркутска, который в условиях самоизоляции и отсутствия выручки работает только благодаря пожертвованиям и гуманитарной помощи в виде продуктов от земляков.
Экспозиция зоопарка пополнилась на 11 обезьянок: мангобей, гиббон, мартышки Вольфа, краснохвостая и другие приматы. Всем животным примерно 6-8 лет.
Директор Сибирского зоопарка Андрей Абрамов отметил, что нескольких обезьян сотрудникам пришлось взять домой на передержку, так как сейчас они тяжело переживают разлуку с хозяевами. При этом он подчеркнул, что приматы останутся в зоопарке навсегда.
Комментарии
надо высылать чартер.
,,своих не бросаем".
а у нас то они где были раньше?
где,где- на,,Арене".
@У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус. Симптомы коронавируса были выявлены еще у двух священников, однако диагноз у них пока не подтвержден. В епархии призвали контактировавших со священнослужителями самоизолироваться"
С удовольствием бы сдал в эту группу обезьян свою бывшую жену.....еще та мартышка. Заберите ее пожалуйста?!
Негоже так обезьянками разбрасываться. Чай не в Китае живем.
Путешествия правнуков "Сказки" в опасности.