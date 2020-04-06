Барнаульцев просят не посещать кладбища на Родительский день и Пасху

Власти Барнаула просят жителей города не посещать кладбища на Пасху и Родительский день в этом году из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.
28 апреля, в Родительский день, власти решили не организовывать бесплатные автобусы до мест захоронений. Это позволит избежать распространения коронавируса из-за массового скопления людей. Кроме того, горожан просят отказаться от самостоятельного посещения кладбищ.
При этом санитарную уборку на муниципальных кладбищах в штатном режиме продолжает МУП "Специализированная похоронная служба".
Как ранее сообщил amic.ru, 31 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о самоизоляции граждан. 5 апреля в крае было зарегистрировано пять новых случаев заражения, а всего в регионе обнаружено уже 12 больных COVID-19.
Комментарии
все равно пойдем...
Там ещё весной много клещей.
Помянуть близких можно дома. Достать их фотографи, может, разместить на страничках в соцсетях, чтобы большее количество людей отдало дань своим вниманием предкам.
Что касается практической части, то ранней весной мероприятия по уходу за могилками отсутствуют. Вот летом разрастается трава, тогда и надо срезать, косить, приводить в порядок.
Что касается практической части, то ранней весной мероприятия по уходу за могилками отсутствуют. Вот летом разрастается трава, тогда и надо срезать, косить, приводить в порядок.
Что ж бы без тебя делали, акадЭмик! Тебя в депутаты надо! Уж ты порядок во всех сферах наведешь!
Достать их фотографи, может, разместить на страничках в соцсетях,
И к чему этот виртуальный духовный стриптиз?
Всегда до родительского наводили порядок.
Автобус 117-э тоже отменят ? Тот который по графику , рейсовый?