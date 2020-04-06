Алтайский депутат предложила Путину выплатить по 50 тысяч каждому россиянину

Депутат Госсобрания Республики Алтай Мария Демина записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Парламентарий предложила выплатить каждому взрослому гражданину РФ по 50 тысяч рублей в качестве единовременной помощи из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом. На каждого ребенка нужно дать по 10 тысяч, считает Демина.
Также депутат предложила освободить бизнес от налогов на шесть месяцев, а беспроцентные кредиты, которые предприниматели получат на выплату зарплат сотрудникам, на 2/3 должно погасить государство.
Как уже сообщал amic.ru, ранее алтайские предприниматели составили коллективное обращение к губернатору Виктору Томенко. В письме бизнесмены просят разрешить предприятиям продолжить работу в апреле. Предприниматели обратили внимание, что решение президента о продлении выходных до 30 апреля ставит их под угрозу банкротства и может привести к сокращению числа сотрудников.
Комментарии
Согласен полностью !!!
Полностью Поддерживаю!
Так нельзя делать. Если дать всем по 50к рублей, то многие из кредитного рабства выйдут. Коммуналка должна высасывать все соки из человека, какие еще льготы. Быдло начнет тогда жить а не выживать. А если так то начнут думать не о том как выжить а о чем-то еще. А думать давать категорически нельзя!
А вот посадить дома на полтора месяца - зная что 73% зп в России в серую платят ( и таки они это знают - их же статистика) чтобы на мрот платили коммуналку и кредиты по 10к - это самое то. Сидите и надейтесь что бизнес вам выдаст 10к денежек - непонятно с чего, а вы заплатите 5к за квартиру и 10к кредитов.
А если арендуете жилье, то вешайтесь!
Путин ничего не заплатит
Держите карман шире )))
Актуальное предложение, но не учитывающее, то чьи интересы выражает президент, поэтому не пройдет эта мера!!!
Поддерживаю!
дадут по 50к всем, тогда обесценится рубль еще больше. хотите как на Украине?
- А эти вот 50к каждому не разгонит инфляцию? Нет? Тогда давайте по 200к, нет по 500к каждому!
- Кстати, я вот работал все это время, но мне тоже надо денег дать, по ее мнению. Ну я как бы и не против.
- Ютуб, серьезно? К кому и куда она РЕАЛЬНО хочет обратится через ютуб?
Поддерживаю полностью, но, больше она не депутат, походу
Я предлагаю по 10 тыщ.евроф на кадного- поддержыте меня неудачьники. ха ха
Было бы очень хорошо в сочетании с ограничениями валютных операций.
Но, увы, блатной феодализм на это не пойдёт никогда.
Поэтому, денег не надо, пусть сейчас просто валит этот наш президентсмус, и всё. На сегоня и этого бы хватило.
Судя по комментам, население на столько отупело, что если завтра сделают весь год нерабочим и раздадут по 50к за каждый месяц, все только рады будут.
А депутат не хочет сказать где взять 5.9 трлн рублей на данные цели??? )) Впечатление, что некоторые народные избранники с математикой не дружат.
12:04
- гость -
- А эти вот 50к каждому не разгонит инфляцию? Нет?
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Успокойтесь, благодаря Путину инфляция в стране всего 3%.
12:12
- гость -
А депутат не хочет сказать где взять 5.9 трлн рублей
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А что у Великой Сверхдержавы кончились деньги?