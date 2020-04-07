Вторник, 7 Апрель, 09:52

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А ваша компания уходит на "президентские каникулы"?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,41
€ 82,63
10°

6343 +0
Обь
152см +43


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

Сокращение зарплат на 30%: как пострадал из-за эпидемии алтайский спорт

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Из-за отмены чемпионатов многие игроки лишись дохода
Фото: ХК 'Динамо-Алтай'

Фото: ХК "Динамо-Алтай"

Игрокам большинства профессиональных команд Алтайского края сократили заработную плату на 30% из-за пандемии коронавируса. Почти все лиги, где выступают наши команды, уже официально приняли решение не завершать чемпионат, который был приостановлен до этого из-за угрозы вируса. Однако ситуация для спортсменов не такая аховая: у игроков клубов к маю в любом случае закончились бы трудовые договоры и они оставались без доходов.  

Без клюшек и льда

Особенно тотальный бан на весь спорт затронул хоккейную команду "Динамо-Алтай", которая после ребрендинга на обновленной "Титов-Арене" впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата ВХЛ. От команды вполне можно было ожидать если не чудесной победы в чемпионате, то выхода в финал. Как минимум две игры при родных болельщиках могли бы принести клубу несколько миллионов рублей дохода. Аншлаг был гарантирован. Однако сейчас команда фактически распущена. Чемпионат доигрывать не будут, у игроков заканчиваются контракты в конце апреля.

"Так как у ребят контракты до 30 апреля 2020 года, и в связи со сложившейся ситуацией за апрель хоккеисты получат 2/3 от общей заработной платы (ст. 157 Трудового кодекса РФ)", – пояснил директор "Динамо-Алтай" Руслан Чайкин изданию "Алтайский спорт".

На время режима самоизоляции спортсмены находятся на карантине дома. Уже принято решение, что с частью игроков будут продлены контракты. На каких условиях – пока неизвестно.

"Сейчас сложно говорить о межсезонье, и все же у нас на данный момент уже запланировано приступить к тренировочным сборам с 20 июля. Предварительно будет десять дней "сухих" тренировок на спортивных объектах Барнаула, затем команда переместится в село Бочкари на две недели, где будут проходить тренировки на льду. Мне уже поступили приглашения на два турнира, один из них планируют провести в Красноярске с командами ВХЛ "А": ХК "Металлург", ХК "Сокол", ХК "Ермак" и ХК "Динамо-Алтай". После этого мы еще планировали провести товарищеские встречи с другими командами. Пока все на стадии обсуждения, мы еще не знаем, с какими командами получится устроить спарринги. Вот примерно в таком режиме ребята будут набирать общефизическую форму к сезону. Опять же, если обстановка позволит", – отметил Руслан Чайкин. 

В баскетболе и волейболе

Также с 28 марта прекращены соревнования во всех лигах по баскетболу. В мужской и женской Суперлигах победитель определен на основании результатов предварительного этапа. Чемпионами страны признаны волейболисты новосибирского "Локомотива", в составе которого выступает алтайский воспитанник Ильяс Куркаев. Что касается Высшей Лиги "А", где выступает барнаульский "Университет", то "студенты" по итогам турнира сохранили 12-ю строчку. Ни вылетели, но и до середины таблицы не хватило нескольких очков. В целом неплохой результат, учитывая, как начинался сезон. Сейчас волейболистам "Университета" также сокращены зарплаты, и они отправлены домой на карантин. Однако контракты у них, как и у хоккеистов, заканчиваются в конце апреля. Следующий чемпионат стартует уже осенью.

В баскетболе похожая история. "Алтай-Баскет" не смог доиграть сезон до конца по известным причинам. Игроки отпущены по домам, зарплата сокращена из-за отсутствия игр. В отличие от хоккея, волейбольные и баскетбольные команды не могут зарабатывать на продаже билетов, поэтому оставлять нагрузку на бюджет в условиях кризиса – непозволительная роскошь по нынешним временам. До старта следующего чемпионата еще несколько месяцев. Есть возможность провести хорошую работу по поиску игроков и попробовать удержать лидеров в составе.

Футбол ждет лета

Наилучшая ситуация в футболе у местного "Динамо", который идет в настоящий момент на пятом месте ПФЛ зоны "Восток". Как сообщили в клубе, РФС объявил о приостановке всех футбольных соревнований в России до 31 мая. Если позволит ситуация, то оставшиеся матчи чемпионата будут доиграны летом. Потом двухнедельная пауза и в августе стартует новый сезон. Пока же игроки находятся дома, где стараются держать себя в форме. В клубе надеются, что в ближайшую неделю им разрешат тренировки на базе "Трансмаш", где есть футбольное поле и спортзал. Что касается заработной платы, то она сохранена в полном объеме.

Как ударил коронавирус по другим регионам

Пока в целом алтайский профессиональный спорт не очень пострадал от эпидемии. В некоторых регионах страны ситуация более серьезная. Так, власти Приморского края лишили финансирования хоккейный клуб "Адмирал" и направили все деньги на борьбу с коронавирусом. Уже известно, что "Адмирал" пропустит следующий сезон КХЛ. Это решение обусловлено тем, что в настоящее время ряд соревнований приостановлены на неопределенный срок и нет никакой конкретной информации, когда они будут возобновлены.

За последние несколько дней уже стало известно, что о самоликвидации объявили семикратный чемпион Словакии по футболу "Жилина" и эстонский БК "Калев". Коронавирус лишил их спонсорских премий и возможности зарабатывать, а контракты игроков, тренерского штаба и других работников оказались непосильной ношей. 

Материалы по теме

 

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

7.04.2020 08:40
месный

ой надаже попиныватели подбрасыватели и бацатели фанеркой по резинке дохода лешились, а чё вы полезного делали то?

7.04.2020 08:47
Чучмек

Никто не говорил, что будет легко. Профессиональный спорт совсем не то, по чему нужно лить слезу...

7.04.2020 08:51
- гость -

Разве деньги в спорте главное?
"Быстрее. Выше. Сильнее" - олимпийческий принцип, а про деньги ничего не сказано.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
09:45
Туристов из Москвы отправят на карантин при въезде на Алтай 0
09:31
Сладкая жизнь подорожала. В Алтайском крае отметили существенный рост цены на сахар 1
09:19
Алтайские суды еще неделю не будут рассматривать никаких дел по существу 2
09:05
Как платить за горячую воду и отопление не выходя из дома. Инфографика 0
08:51
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому 3
08:36
СМИ: правительство запретит ввозить в Россию дешевый бензин 37
08:21
Сокращение зарплат на 30%: как пострадал из-за эпидемии алтайский спорт 3
08:07
Шаурма на "удаленке". В Барнауле заработала новая бесконтактная доставка еды 0
07:54
Имбирь и чипы. Алтайский депутат-медик призвал не верить слухам о коронавирусе 7
07:44
Экономисты рассказали, на сколько могут снизиться доходы россиян из-за пандемии 4
07:32
Лучшие антидепрессанты: фотографии невероятных маламутов 0
07:18
"Читайте книги, а не СМИ". Как не поубивать друг друга во время самоизоляции 1
07:03
10 миллионов на спорт: АлтГПУ вошел в топ лучших университетов России и выиграл грант 1
06:51
Русские мемы, которые покорили Запад 5
06:42
Стало известно, когда в России пройдет ЕГЭ 0
06:31
Благовещение Пресвятой Богородицы. Что нужно и чего нельзя делать в великий праздник 0
06:17
Алтайские медики получат доплаты за работу в условиях коронавируса 8
06:04
Летний апрель. До +24°С потеплеет в Алтайском крае 7 апреля 0
01:30
Виктор Томенко выступил с обращением к жителям Алтайского края 6
23:35
Не дошло. Жителя Рубцовска осудили за повторную неуплату алиментов дочери 2
23:02
Полицейские получат компенсацию за сверхурочную работу во время пандемии коронавируса 3
22:34
Строим и производим. Каким алтайским компаниям разрешили выйти на работу 9
22:16
Депутат предложил временно запретить выселение арендаторов из жилья 1
21:40
НДС, каникулы и платежи: крупный бизнес попросил Томенко о помощи 4
21:35
Опубликован перечень разрешенных видов деятельности в Алтайском крае в самоизоляцию 5
21:12
Сергей Шнуров предрек России рост протестов и развал 4
20:37
И снова фейки: барнаульский реаниматолог не покидал пятую горбольницу 4
20:04
В Алтайском крае рассказали о состоянии жителей региона, зараженных COVID-19. Видео 0
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День восьмой 5
19:07
Весеннюю охоту запретили в Алтайском крае 7
18:44
Дошились. Россияне не смогут торговать масками 22
18:27
Росссельхозбанк временно изменил режим работы 0
18:08
Алтайские пригородные поезда дезинфицируют после каждого рейса 0
17:51
Пока рано. Правительство России не собирается давать деньги предпринимателям 8
17:42
Понедельник – день тяжелый: компания пьяных барнаульцев оказала сопротивление полиции 6
17:30
Это незаконно. Юрист об отпуске без содержания, сокращении зарплат и самоизоляции 11
17:10
Виктор Томенко обратится к жителям Алтайского края 13
17:05
Пьяный, задним ходом. В Барнауле осудят водителя, насмерть сбившего женщину 0
16:54
В УЕФА пытаются спасти европейский футбольный сезон 0
16:41
Кому в Алтайском крае разрешили работать, а кому запретили выходить из дома 30
16:35
Стало известно, сколько проедают жители Алтайского края 2
16:28
Все прилетающие из Москвы в Барнаул обязаны отправляться на самоизоляцию 15
16:13
Правительство утвердило список отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса 2
16:05
Десять дней спустя. Как выглядит Белокуриха без туристов 3
15:50
Все идет не по плану: алтайский минздрав о том, кто получает помощь в больницах 2
15:31
В России зарегистрировано 954 новых случая заболевания COVID-19 16
15:22
Недосамоизолировались. Иномарка перевернулась на крышу в ДТП в центре Барнаула 1
15:15
Жителям Алтайского края разрешили самоизолироваться на дачах 21
15:04
Алтайские депутаты будут принимать законы дистанционно 4
14:48
Недельку отдохнули и хватит. Строители Алтайского края готовы возобновить работу 23

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.