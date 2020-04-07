Сокращение зарплат на 30%: как пострадал из-за эпидемии алтайский спорт

Игрокам большинства профессиональных команд Алтайского края сократили заработную плату на 30% из-за пандемии коронавируса. Почти все лиги, где выступают наши команды, уже официально приняли решение не завершать чемпионат, который был приостановлен до этого из-за угрозы вируса. Однако ситуация для спортсменов не такая аховая: у игроков клубов к маю в любом случае закончились бы трудовые договоры и они оставались без доходов.

Без клюшек и льда

Особенно тотальный бан на весь спорт затронул хоккейную команду "Динамо-Алтай", которая после ребрендинга на обновленной "Титов-Арене" впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата ВХЛ. От команды вполне можно было ожидать если не чудесной победы в чемпионате, то выхода в финал. Как минимум две игры при родных болельщиках могли бы принести клубу несколько миллионов рублей дохода. Аншлаг был гарантирован. Однако сейчас команда фактически распущена. Чемпионат доигрывать не будут, у игроков заканчиваются контракты в конце апреля.

"Так как у ребят контракты до 30 апреля 2020 года, и в связи со сложившейся ситуацией за апрель хоккеисты получат 2/3 от общей заработной платы (ст. 157 Трудового кодекса РФ)", – пояснил директор "Динамо-Алтай" Руслан Чайкин изданию "Алтайский спорт".

На время режима самоизоляции спортсмены находятся на карантине дома. Уже принято решение, что с частью игроков будут продлены контракты. На каких условиях – пока неизвестно.

"Сейчас сложно говорить о межсезонье, и все же у нас на данный момент уже запланировано приступить к тренировочным сборам с 20 июля. Предварительно будет десять дней "сухих" тренировок на спортивных объектах Барнаула, затем команда переместится в село Бочкари на две недели, где будут проходить тренировки на льду. Мне уже поступили приглашения на два турнира, один из них планируют провести в Красноярске с командами ВХЛ "А": ХК "Металлург", ХК "Сокол", ХК "Ермак" и ХК "Динамо-Алтай". После этого мы еще планировали провести товарищеские встречи с другими командами. Пока все на стадии обсуждения, мы еще не знаем, с какими командами получится устроить спарринги. Вот примерно в таком режиме ребята будут набирать общефизическую форму к сезону. Опять же, если обстановка позволит", – отметил Руслан Чайкин.

В баскетболе и волейболе

Также с 28 марта прекращены соревнования во всех лигах по баскетболу. В мужской и женской Суперлигах победитель определен на основании результатов предварительного этапа. Чемпионами страны признаны волейболисты новосибирского "Локомотива", в составе которого выступает алтайский воспитанник Ильяс Куркаев. Что касается Высшей Лиги "А", где выступает барнаульский "Университет", то "студенты" по итогам турнира сохранили 12-ю строчку. Ни вылетели, но и до середины таблицы не хватило нескольких очков. В целом неплохой результат, учитывая, как начинался сезон. Сейчас волейболистам "Университета" также сокращены зарплаты, и они отправлены домой на карантин. Однако контракты у них, как и у хоккеистов, заканчиваются в конце апреля. Следующий чемпионат стартует уже осенью.

В баскетболе похожая история. "Алтай-Баскет" не смог доиграть сезон до конца по известным причинам. Игроки отпущены по домам, зарплата сокращена из-за отсутствия игр. В отличие от хоккея, волейбольные и баскетбольные команды не могут зарабатывать на продаже билетов, поэтому оставлять нагрузку на бюджет в условиях кризиса – непозволительная роскошь по нынешним временам. До старта следующего чемпионата еще несколько месяцев. Есть возможность провести хорошую работу по поиску игроков и попробовать удержать лидеров в составе.

Футбол ждет лета

Наилучшая ситуация в футболе у местного "Динамо", который идет в настоящий момент на пятом месте ПФЛ зоны "Восток". Как сообщили в клубе, РФС объявил о приостановке всех футбольных соревнований в России до 31 мая. Если позволит ситуация, то оставшиеся матчи чемпионата будут доиграны летом. Потом двухнедельная пауза и в августе стартует новый сезон. Пока же игроки находятся дома, где стараются держать себя в форме. В клубе надеются, что в ближайшую неделю им разрешат тренировки на базе "Трансмаш", где есть футбольное поле и спортзал. Что касается заработной платы, то она сохранена в полном объеме.

Как ударил коронавирус по другим регионам

Пока в целом алтайский профессиональный спорт не очень пострадал от эпидемии. В некоторых регионах страны ситуация более серьезная. Так, власти Приморского края лишили финансирования хоккейный клуб "Адмирал" и направили все деньги на борьбу с коронавирусом. Уже известно, что "Адмирал" пропустит следующий сезон КХЛ. Это решение обусловлено тем, что в настоящее время ряд соревнований приостановлены на неопределенный срок и нет никакой конкретной информации, когда они будут возобновлены.

За последние несколько дней уже стало известно, что о самоликвидации объявили семикратный чемпион Словакии по футболу "Жилина" и эстонский БК "Калев". Коронавирус лишил их спонсорских премий и возможности зарабатывать, а контракты игроков, тренерского штаба и других работников оказались непосильной ношей.