Фотодинамическую терапию будут делать пациентам с онкозаболеваниями в Алтайском крае

Фотодинамическая терапия стала доступна в Алтайском крае для пациентов с онкозаболеваниями, сообщили в Алтайском краевом онкологическом центре "Надежда".
Так, медики уже оценили эффективность лечения методом фотодинамической терапии. Уточняется, что оборудование закупили еще в феврале этого года в рамках федеральной программы "Борьба с онкологическими заболеваниям" нацпроекта "Здравоохранение".
"Одним из показаний для фотодинамической терапии являются запущенные ситуации, при которых провести радикальное лечение уже невозможно. Раньше все, что можно было сделать в таких случаях, – это облегчить самочувствие пациента с помощью обезболивающих препаратов. Благодаря фотодинамике мы можем улучшить состояние больного настолько, чтобы специальное противоопухолевое лечение стало возможным. И мы убедились в этом всего за месяц работы!" – поделился торакальный хирург Александр Агеев.
Хирург добавил, что опухоли бронхолегочной системы являются самой распространенной онкологической патологией в Алтайском крае. Запущенные стадии составляют порядка 30-40% всех пациентов. Фотодинамическая терапия, по его словам, не только вселяет оптимизм во врачей, но и дает сотням больных шанс жить полноценной жизнью.
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Фотодинамическая терапия (ФДТ) — метод лечения онкологических заболеваний, некоторых заболеваний кожи или инфекционных заболеваний, основанный на применении светочувствительных веществ — фотосенсибилизаторов