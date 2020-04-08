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9 ккал здоровья. Почему мы не поправимся от масла и стоит ли бояться холестерина

, ИА "Амител"
Как выбрать масло, чтобы было вкусно и полезно

Растительное масло – беспроигрышный вариант в любой ситуации: и салат заправить, и яичницу пожарить, и соус приготовить. Но каждое масло должно быть уместно. Как не ошибиться с выбором и подчеркнуть достоинства блюда? Amic.ru вместе с "АгроСевТоргом" развеют мифы и расскажут, где холестерин, а где омега-3. 

"А я жирное не ем. Масло вредно для фигуры"

Стоп. Мухи – отдельно, котлеты – отдельно, раз уж мы о кухне. Да, масло – это почти стопроцентный жир. Один грамм жира содержит 9 ккал, в отличие от белка и углевода, которым досталось по 4 ккал. Поэтому существует миф о необходимости избегать жиров. Однако к лишнему весу приводят не конкретные продукты, а переедание в целом. В снижении веса главную роль играет дефицит потребляемых калорий. Но необходимо позаботиться и о балансе нутриентов – белков, жиров и углеводов. Без жиров в рационе вместе с килограммами уходит густота волос и гладкость кожи, чувство тепла и сытости, внимание и работоспособность. Поэтому тех, кто избегает масла и других жиров, призываем: бояться надо не жиров, а потерянного здоровья. 

"В масле полно холестерина. Бляшки в сосудах – это тоже польза для здоровья?"

На самом деле холестерин содержится только в продуктах животного происхождения. Надпись "Без холестерина" на этикетке подсолнечного масла заставляет нас выбрать его среди других... точно таких же бесхолестериновых масел. Это лишь хитрая маркетинговая уловка. Хотя автор Р. О’Брайен в своем справочнике замечает, что один килограмм подсолнечного масла содержит от 8 до 44 мг холестерина, это не то количество, которого стоило бы бояться: для сравнения, в свином жире содержится от трех до четырех тысяч миллиграммов холестерина на килограмм.

"Если и покупать масло, то только нерафинированное. От рафинированного никакой пользы"

Опять же, смотря о какой пользе идет речь. При желании, нерафинированное масло можно использовать даже для жарки. Масло именно холодного отжима не горит и не пенится: температура дымления подсолнечного – 170 градусов, а рапсового – 240. Только после превышения этой температуры выделяются вредные вещества. Но жарить – это не про правильное питание. Лучше употреблять не нагретое, а живое масло, например, со свежим салатом. Нерафинированное масло сохраняет множество полезных веществ за счет щадящей обработки.

Рафинированное масло имеет более нейтральный вкус и аромат и лучше выдерживает высокие температуры. Нельзя однозначно назвать один вид масла вредным, другой – полезным. Рафинированное и нерафинированное масла не могут конкурировать между собой, потому что у каждого – своя область применения, свои достоинства и недостатки, и они оба по-своему полезны. 

"А какая разница, какое масло брать? Оно все одинаковое" 

1. Для начала определимся с сырьем. Масел великое множество – подсолнечное, рапсовое, льняное, кунжутное, кукурузное, горчичное, облепиховое, грецкого ореха... Многие из них почти неизвестны – и незаслуженно. Например, рапсовое масло по составу и содержанию витаминов и макроэлементов превосходит оливковое. При этом стоимость такого продукта в два раза ниже стоимости конкурента. А льняное масло благодаря содержанию незаменимой омега-3 заслуживает место в ежедневном рационе. Особенно оно полезно для женского здоровья. В общем, тут выбираем буквально на вкус и цвет. 

2. Выбирая степень очистки, то есть рафинированное или нерафинированное, учитывайте, как вы будете использовать масло. В салаты стоит взять нерафинированное холодного отжима. Оно богато на вкус и аромат и здесь раскрывается как нельзя лучше. Для жарки – только рафинированное. А лучше всегда иметь под рукой оба вида – однозначно пригодятся. 

3. Масла различаются и по способу отжима. Прямой холодный отжим – это наиболее бережный способ приготовления масла. По сути, семена просто "выжимаются" прессом, без какой-либо термической или химической обработки. Срок хранения такого масла по ГОСТу – 12 месяцев. В течение этого времени масло пригодно к употреблению, даже если выпадает осадок.

"Лучшее место для масла – на столе возле плиты. Удобно, всегда под рукой"

Масло не любит солнечный свет. Поэтому держать его возле плиты, особенно в прозрачной таре, – большая ошибка. Под воздействием ультрафиолета в продукте изменяется химический состав, он быстро становится горьким и теряет свой цвет и вкус. Если вы держите масло на столе, перелейте его в затемненную бутылку, чтобы сохранить полезные свойства. Масло в прозрачной пластиковой бутылке обязательно нужно прятать от света и плотно закрывать крышкой. В идеале оно должно храниться в темном стекле в прохладном, закрытом пространстве.

"Эти альтернативные масла невозможно найти. В магазинах рядом с домом выбор невелик"

Компания "АгроСевТорг" предлагает не только подсолнечное, но также рапсовое и льняное масла прямого отжима. Продукцию можно найти в магазинах-партнерах, полный список которых опубликован на сайте, а также в "Инстаграме" компании. Кроме того, компания открыла в Барнауле "Ремесленную Лавку", где приобрести рапсовое масло можно прямо из-под пресса.

"Ремесленная Лавка"
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 23, ТЦ "Старый базар", 2 этаж
Телефон: +7 (3852) 50-62-40
E-mail: agrosevtorg@mail.ru
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