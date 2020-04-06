Некоторые алтайские туристы остались на карантине в Новосибирске

Врачи, работники регионального управления Роспотребнадзора, краевого Центра гигиены и эпидемиологии, а также сотрудники правоохранительных органов встретили в алтайском обсерваторе туристов из Таиланда.
Ранее в аэропорт Новосибирска прибыли несколько бортов из стран, неблагополучных по коронавирусу. Среди пассажиров были жители Алтайского края и Республики Алтай.
Как сообщили в Оперативном штабе Алтайского края, в соответствии с постановлением главного санитарного врача России Анны Поповой, граждане, прибывающие в аэропорт назначения, должны оставаться в специально оборудованном обсерваторе того региона, куда они прилетают.
При соблюдении санитарных требований людей разрешено перевозить в аналогичные учреждения региона постоянного проживания.
Вечером 5 апреля автобусы с алтайскими туристами прибыли в обсерватор недалеко от села Зудилово. Несколько человек по разным, в том числе семейным, причинам выразили желание остаться в новосибирском учреждении.
Алтайский обсерватор оборудован на базе санатория "Сосновой бор", находящегося в отдалении от ближайшего населенного пункта. Прибывшие туристы находятся в отдельном корпусе, отдыхающих там нет. Доступ на улицу людям запрещен. Режим обеспечивают сотрудники органов правопорядка.
Каждый номер имеет посуду, оборудован всем необходимым минимумом. Вся посуда после применения утилизируется.
Лабораторное обследование прибывших будет производиться в случае проявления каких-либо симптомов инфекционного заболевания.
Перевозку координировало руководство алтайского правительства. Туристов из Новосибирска вывозили по их настойчивой просьбе, при этом предприняты все меры безопасности, чтобы оградить других жителей края от возможного заражения. Все прибывшие проведут инкубационный период без внешних контактов.
Как уже писал amic.ru, 17 алтайских туристов, которые находились на карантине в санаториях под Новосибирском, 5 апреля перевезли в санаторий "Сосновый бор" в Зудилово.
Напомним, на данный момент в Алтайском крае официально подтверждено 12 случаев заболевания коронавирусом.
Комментарии
А почему?
А сразу то так нельзя было делать? А то сейчас 17 изолировали, а около тысячи выпустили в город...
В каком отдолении???В самой деревне!!!!!