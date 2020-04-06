Установлена личность автора фейкового комментария о 150 туристах в "Марьином острове"

Стражи порядка установили личность автора фейкового комментария о 150 туристах в "Марьином острове", информирует оперштаб по Республике Алтай.
Нарушительницей оказалась 32-летняя жительница села Чемал. Она рассказала, что опубликовала комментарий на фоне слухов, признала свою вину и посоветовала другим не повторять ее ошибок.
С женщиной провели профилактическую беседу и разъяснили ответственность за публикацию недостоверной информации в соцсетях.
По данным МВД, в ходе проверки факт прибытия и размещения туристов в "Марьином острове" не подтвердился, курорт оказался пуст. Руководитель туркомплекса пояснил, что на прошлой неделе на территории действительно находились отдыхающие, которые заехали до официального запрета. В течение последующих дней все гости разъехались. Желающим продлить отдых руководство курорта отказало.
МВД по Республике Алтай призывает жителей не реагировать на фейковые новости, не поддаваться панике и ориентироваться только на официальные, проверенные источники информации.
Напомним, Республика Алтай остается одним из четырех регионов России, где до сих пор не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. Тем временем в Алтайском крае уже у 12 человек диагностировали COVID-19.
Комментарии
Она призналась, что опубликовала комментарий на фоне слухов
Интересно, а если бы она опубликовала, я слышала от бабки в очереди то то и то то и не знаю фейк это или нет, то к ней не было бы вопросов? Если она реально слышала от бабки в очереди, а не сама наврала
А почему путина не садят? Он в открытую людей обманывает! Говорит одно, а делает противоположное! К примеру: обещал не поднимать пенсионный возраст... Отменить транспортный налог заменив его акцизами в стоимости бензина и многое другое...
Анусай как в порнухе растянуть и отпустить
6.04.2020 13:05
- гость -
Дык он это всё говорил ещё тогда, когда закона о фейках ещё не было!
6.04.2020 13:31
- гость -
Теперича испужатся и врать больше не будет?!
6.04.2020 13:05
- гость -
Вы оскорбили власть. Собирайтесь, за вами выезжают.