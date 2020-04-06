Режим самоизоляции в Новосибирской области могут отменить в любой момент

Режим самоизоляции, действующий в Новосибирской области до 30 апреля, может быть снят в любой момент. Об этом заявил губернатор Андрей Травников.
"Напомню, что решением правительства от 4 апреля режим самоизоляции продлен до 30 апреля. Тем не менее мы в любой момент готовы принять решение о прекращении этого режима, если позволит ситуация", – цитирует главу региона НГС.
Также Травников попросил областной минпромторг "начать консультации с руководителями других отраслей, которые сегодня пока стоят, на предмет, какие дополнительные мероприятия и обязательства по обеспечению общественной безопасности они готовы взять". Ведомство должно подготовить предложения по расширению списка организаций, которым разрешено работать на карантине. Ранее Травников дал такое право предприятиям строительной и обрабатывающей сферы, а также образовательным учреждениям.
Как уже сообщал amic.ru, ранее алтайские предприниматели составили коллективное обращение к губернатору Виктору Томенко. В письме бизнесмены просят разрешить предприятиям продолжить работу в апреле. Предприниматели обратили внимание, что решение президента о продлении выходных до 30 апреля ставит их под угрозу банкротства и может привести к сокращению числа сотрудников.
Комментарии
Ключевая фраза: "...если позволит ситуация".
На все сообщения нашей прессы реагируем одинаково: "И это правильно"
Решение, судя по тексту, ещё не принято, всё вилами по воде писано, но новость надо поскорее подать. И смешно, и грустно, ей богу. Руководство поди прижали к стенке с расспросами, вот оно и отвечает хоть что-то, что «проработают, подумают, порешают», а сми уже делают выводы и провоцируют жителей Алтайского края такими новостями на домыслы и выводы.
правильно, людям нужна работа, нужны деньги, чтобы кормить детей.
Ахах советуются что еще можно спихнуть на руководятлов предприятий, что-бы прикрыть свой зад. А потом это не мы, они сами.
А Витя то куда пропал? Или принимать какие-то решения самостоятельно его жизнь не готовила?