10 миллионов на спорт: АлтГПУ вошел в топ лучших университетов России и выиграл грант

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А ваша компания уходит на "президентские каникулы"?

Уходит. И в зарплате никто не потеряет. Ура!

Будет работать, как и всегда, так как моя организация из тех, что "обеспечивает жизнедеятельность" и ей каникулы не положены

Продолжим работать, но переходим на "удаленку"

Работаем. Начальство сказало: "Никаких каникул"

Придется эту неделею пересидеть дома. Но обещанную президентом зарплату работодатель за это время платить не будет. Так что получается вынужденный отпуск за свой счет

Мы вводим дежурства на работе, поэтому большей частью сотрудники будут отдыхать