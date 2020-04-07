10 миллионов на спорт: АлтГПУ вошел в топ лучших университетов России и выиграл грант

Алтайский государственный педагогический университет вошел в семерку лучших университетов России по организации спортивной работы.
АлтГПУ представил на конкурс на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди вузов России проект "Победа с педуниверситетом" и выиграл грант Минобрнауки в размере 10 миллионов рублей.
На эту сумму университет закупит спортинвентарь, оборудование для организации спортивных праздников и фестивалей, а также отремонтирует спортивный клуб и создаст условия для занятий студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Как отметили в вузе, грантовый проект посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его разработали отдел физкультурно-оздоровительной работы и институт физической культуры и спорта АлтГПУ под руководством начальника Управления воспитательной деятельности и молодежного развития Юлии Мельниковой. Все мероприятия планируют провести в течение 2020 года.
Среди победителей конкурса также фигурируют такие вузы, как МГИМО, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, профильная организация Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма.
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