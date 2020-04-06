Теперь по воздуху. Священники облетели Кузбасс и окропили его святой водой

Четверо православных священников по благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха 5 апреля облетели Кемеровскую область с молитвой об избавлении от коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу региональной митрополии.
Священники пролетели почти 900 км. Перед полетом они окропили святой водой самолет и взлетную полосу, а во время полета сделали то же самое с 19 населенными пунктами.
Как уточнил митрополит Аристарх, окропление не является борьбой с коронавирусом, а святая вода не сможет дезинфицировать улицы – это нужно, чтобы привлечь "силу Божию и Его благодать для преодоления зла".
Как ранее сообщил amic.ru, 19 марта священник из Барнаула объяснил прихожанам, что коронавирус является наказанием за грехи и избавиться от него можно только покаянием и слезными просьбами. Незадолго до этого протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил смерти от коронавируса словами: "Так уж Богу угодно" и призвал бояться только Бога и греха. А Патриарх Кирилл 22 марта призвал людей смотреть на COVID-19 не как на кару, а как на "милость Божию".
При этом 25 марта в храмах Бийска усилили меры по дезинфекции церковной утвари – все, к чему прикасаются прихожане, начали обрабатывать "Тройным одеколоном". Позже, 29 марта, патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома – он признал, что сейчас от посещения храмов стоит отказаться. После его слов храмы Барнаула отметили снижение числа прихожан, а заявки на молебны начали принимать по телефону.
Комментарии
Ну вот... как говориться и делу венец.
аминь
Простите, а за чей счет сея затея? Сколько стоит попов покатать на самолете? А может бы уже церковь помогла реально, купила мед оборудование и препараты, как это православные отцы делали для фронта, для победы? Доколе будет продолжаться этот цирк?
Сначала поместила этот коммент в сообщении про обезьянок...
@У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус. Симптомы коронавируса были выявлены еще у двух священников, однако диагноз у них пока не подтвержден. В епархии призвали контактировавших со священнослужителями самоизолироваться@
1 Можно узнать, как быстро эти облеты начнут приносить хоть какую-то пользу?
2 Почему бы сразу не облететь по всей границе России, чего метаться по границам регионов?
Россия, XXI век... No comments.
15:57 - гость - "Россия, XXI век... No comments."
В СССР такого бы не было...