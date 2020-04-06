Среди заразившихся коронавирусом в Барнауле есть ребенок

Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок. Сейчас он находится в условиях изолятора в городской больнице №11. Об этом заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов в ходе онлайн-конференции, которая продолжается в эти минуты. Уточняется, что зараженный ребенок – это не новорожденный, у мамы которого ранее подтвердили COVID-19.
По его словам, среди заболевших люди разных возрастов. Есть и молодые, и пожилые. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, у двоих – температура. Один человек в тяжелом состоянии.
Как уже сообщал amic.ru, число заболевших коронавирусом за минувшие сутки увеличилось в Алтайском крае до 12 человек. По числу инфицированных регион занимает второе место в Сибири, уступая только Красноярскому краю.
Комментарии
Безграмотность довела до этого, раньше надо было меры принимать, и не машины за миллионы в диагност центр покупать , а снабдить народ масками и антисептиком, в магазинах и автобусах проводить дезинфекцию, почему кондукторы без масок, прочему они руки не обрабатывают, и после грязных денег суют билеты, может быть. зараженные. Конечно, вы на машинах, на народ наплевать, только для рапорта
Фирмы оказывающие услуги по уборке, могли бы обрабатывать хлоркой подъезды в жилых домах. Мыть спец. веществами улицы может это и круто.
Почему не делать самое элементарное?
поменяйте фото с улыбкой Министра, в нынешней ситуации это фото не подходит
предлагаю новую тему: живые картины: Русские на карантине придумали развлечение, которое удивило мир
Реальная история.
Просыпается ребенок-подросток утром - температура 38, насморк и начинающийся кашель.
Родители везут его в детскую поликлинику.
Дежурный врач выписывает одно из тех лекарств, которые активно рекламируют (есть подозрения, что это гомеопатия) и полоскать горло антисептиком.
Считают. что брать тест на ковид - нет причин (типа не в зоне риска, из-за границы не приезжал, из Москвы тоже).
Вот такая она диагностика в Барнауле (думаю, что и в России).
О уже и ребенком один стал, заврались совсем уже
6.04.2020 13:31
- гость -
-Реальная история-
а что же вы хочете,чтобы ребенка в больничную палату,а ,,Даму из Доминиканы" куда?