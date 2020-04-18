Гольф, гитары, маски. Как организованы обсервации во Вьетнаме. Фоторепортаж

Вьетнам – одна из самых любимых стран российских путешественников: песчаные пляжи, экзотическая еда и дешевый шопинг. На коронавирус республиканские власти среагировали молниеносно и довольно жестко. Это понятно: ведь основной поток туристов – это китайцы. Сегодня вьетнамские границы закрыты на замок для иностранцев. Возвращаясь домой из стран, где был зафиксирован хоть один случай заболевания, абсолютно все граждане Вьетнама отправляются в зону карантина. В карантинный режим попал и вьетнамский студент Хынг Нгуен, который получает образование в Барнауле. Хотя тогда, когда он улетал из нашего края, у нас не было зафиксировано ни одного случая "короны".

В обсервации Хынг, по его словам, неплохо проводит время. Государство полностью взяло расходы по содержанию людей на карантине. А это четырехразовое питание, организация досуга, проведение тестов на коронавирус каждый день. Кстати, под обсервации были задействованы санатории и отели Вьетнама. Как выглядит одна из таких карантинных зон, смотрите на фотографиях, которые барнаульский студент прислал в редакцию amic.ru.