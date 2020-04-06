Жительница Барнаула инсценировала собственное ограбление, чтобы скрыть от мужа ложь

Жительница Барнаула инсценировала собственное ограбление, чтобы не работать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Как установило следствие, нигде официально не работавшая женщина часто уходила из дома по своим делам. Мужу, также безработному, она объясняла свое отсутствие работой, а то, что у нее нет денег – задержкой зарплаты.
В феврале 2020 года, чтобы убедить супруга в правдоподобности своего алиби, горожанка решила инсценировать ограбление. Для этого она раскидала на улице свои вещи из сумки и позвонила в полицию, заявив о преступлении.
В ходе разбирательства следователи установили, что никакого происшествия не было, и все это – инсценировка. Однако полицейские шутки не поняли, женщину обвинили в ложном доносе. Материалы дела направлены в суд.
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