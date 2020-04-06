Правительство до конца года отменило пени за неоплату услуг ЖКХ

Российское правительство до 1 января 2021 года запретит начислять пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг населению, передают "Ведомости" со ссылкой на пока неопубликованное распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Как отмечает издание, распоряжением кабмина также запрещается временно отключать неплательщикам доступ к услугам. Кроме того, временно запрещено начислять пени за неуплату взносов за капремонт населением, а управляющими компаниями и товариществами собственников жилья – по договорам ресурсоснабжения.
Отметим, что некоторые российские регионы приняли аналогичное решение на своем уровне еще до того, как отмена пени за услуги ЖКХ была одобрена на уровне кабмина. Так, отмену пеней за коммунальные услуги приняли в Приморье, а в Москве и Московской области на три месяца отменили взносы по капремонту.
Комментарии
Надо подписать. А потом с банками так же. И можно спокойнее вздохнуть будет.
ну хоть что-то
То есть,правительство понимает , что своими решениями загоняет ту часть населения , которая ушла на вынужденную отсидку по домам,потеряв возможность оплачивать ЖКХ в срок, в долговую петлю - так понимать ?
Обнулите ипотеку... тогда можно и посидеть
Роспотребнадзор начнет проводить тесты на коронавирус на дому. Процедура будет происходить бесконтактным способом и не потребует назначения врача.
Тестирование разработано учеными Центрального НИИ эпидемиологии и позволяет выявить инфекцию на ранних стадиях, даже когда симптомов болезни нет.
Исследования начнут проводить уже с сегодняшнего дня, на коммерческой основе. Специалист Центра молекулярной диагностики будет выезжать на дом. Он расскажет, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и затем увезет контейнер с биоматериалом на исследование.(с)
6/04/20
Государствеенный НИИ на налоги граждан изобрёл прорывную технологию , которая может существенно уменьшить риск заражения вирусом ,а Роспотребназор ,государственный орган, решил внедрить его даже не за счёт средств ФМС , а впрямую извлечь деньги из кармана граждан ( на коммерческой основе). Оказывается,можно делать бизнес там,где должно быть исполнение конституционных прав граждан этим самым Государством за счёт бюджета.
Надеюсь , найдётся Гарант , чтобы охладить головы безумцев ?
К сожалению информация не верна. Документ (№424 )не опубликован, т.е. он не вступил в силу и не факт, что его опубликуют. Времени прошло уже много.
6.04.2020 14:53
- гость -
К сожалению информация не верна. Документ (№424 )не опубликован, т.е. он не вступил в силу и не факт, что его опубликуют. Времени прошло уже много.
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Скорей всего,причина банальная : отмена пени населению - упущенная выгода поставщикам услуг ЖКХ , в пользу которых эти пени начисляются. Восполнять им - "денег нет - держитесь " не сработало , ведь большинство бенефициаров имеют заграничные счета в оффшорах , а значит Мишустин и К покусились на святое.
Мнение.