Сигнал к переменам. Где найти стабильный заработок в кризис

В январе-марте 2020 года российские суды признали банкротами более 20 тысяч граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 68% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из статистики Федресурса. Многие обанкротились из-за кредитов, которые они не смогли выплатить из-за сокращения на работе или потери заработка. Но в Барнауле существуют компании, которые стабильно держатся на рынке. Так, сеть продуктовых магазинов "Мария-Ра" уже 27 лет обеспечивает работой более 20 тысяч человек.
"Мария-Ра" готова принять в команду новых сотрудников на разные вакансии, на постоянной или временной основе. Сеть гарантирует не только работу, но и поддержку независимо от происходящих событий. Главные ценности компании "Мария-Ра" – стабильный и достойный доход, помощь семьям сотрудников в трудных жизненных ситуациях, бесплатное питание, обучение, программы карьерного развития талантливых сотрудников.
Кризис дает сигнал к переменам. Бизнес пробует новые формы работы, подстраивается под смену потребностей населения. Человек осваивает новые виды деятельности, осмеливается на карьерные перемены. Кризис – время возможностей, говорят в социальных сетях. Вирусная угроза, нефть ниже 30 долларов, курсы валют зашкаливают, люди в смятении. Кризис? Несомненно. Есть ли в нем возможности? Есть!
По вопросам трудоустройства обращайтесь по телефону горячей линии 8-800-77-55-999, ищите информацию на сайте или пишите на почту rabota@maria-ra.ru.
Комментарии
а то, плати меньше - живи лучше )))
мне кажется, что Мария-ра ведет себя достаточно нормально:
- отменила арендную плату в своих магазинах
- набирает людей во время безработицы
Понятно, что не всё гладко у них может быть, но хоть что-то они делают. Если будет меньше безработных, меньше преступности