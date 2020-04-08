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Сигнал к переменам. Где найти стабильный заработок в кризис

, ИА "Амител"
Есть работа, которой не страшен режим самоизоляции

В январе-марте 2020 года российские суды признали банкротами более 20 тысяч граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 68% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из статистики Федресурса. Многие обанкротились из-за кредитов, которые они не смогли выплатить из-за сокращения на работе или потери заработка. Но в Барнауле существуют компании, которые стабильно держатся на рынке. Так, сеть продуктовых магазинов "Мария-Ра" уже 27 лет обеспечивает работой более 20 тысяч человек.

"Мария-Ра" готова принять в команду новых сотрудников на разные вакансии, на постоянной или временной основе. Сеть гарантирует не только работу, но и поддержку независимо от происходящих событий. Главные ценности компании "Мария-Ра" – стабильный и достойный доход, помощь семьям сотрудников в трудных жизненных ситуациях, бесплатное питание, обучение, программы карьерного развития талантливых сотрудников.

Кризис дает сигнал к переменам. Бизнес пробует новые формы работы, подстраивается под смену потребностей населения. Человек осваивает новые виды деятельности, осмеливается на карьерные перемены. Кризис – время возможностей, говорят в социальных сетях. Вирусная угроза, нефть ниже 30 долларов, курсы валют зашкаливают, люди в смятении. Кризис? Несомненно. Есть ли в нем возможности? Есть! 

По вопросам трудоустройства обращайтесь по телефону горячей линии 8-800-77-55-999, ищите информацию на сайте или пишите на почту rabota@maria-ra.ru.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

8.04.2020 09:47
- гость -

а то, плати меньше - живи лучше )))

8.04.2020 10:28
- гость -

мне кажется, что Мария-ра ведет себя достаточно нормально:
- отменила арендную плату в своих магазинах
- набирает людей во время безработицы

Понятно, что не всё гладко у них может быть, но хоть что-то они делают. Если будет меньше безработных, меньше преступности

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