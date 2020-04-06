Недельку отдохнули и хватит. Строители Алтайского края готовы возобновить работу

Алтайские застройщики, а также производители строительных материалов, архитекторы и проектировщики после недели простоя возвращаются к работе. Компании ждали, когда губернатор края подпишет соответствующий указ. Об этом amic.ru рассказали представители стройкомплекса. Документ был опубликован на сайте правительства края на момент публикации материала.

Работать с осторожностью

2 апреля президент Владимир Путин сообщил россиянам, что режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса продлен до 30 апреля 2020 года. При этом региональные власти получили право самим определять, какой режим вводить на территории и каким компаниям разрешить деятельность. И в пятницу, 3 апреля, правительство Алтайского края провело совещание, на котором решался вопрос о возможности позволить некоторым предприятиям региона, закрытым с 30 марта, вернуться к работе. В частности, на послабление режима надеются строительные компании.

"Сегодня, 6 апреля, должен выйти указ о возобновлении работы строительной отрасли и некоторых других. В пятницу прошло совещание с заместителем председателя правительства Александром Климиным, министром строительства Иваном Гилевым. Сейчас документ находится на согласовании у губернатора Виктора Томенко, мы ждем его, но всех строителей настраиваем на то, что они будут выходить на работу", – рассказал ИА "Амител" заместитель директора ИСК "Союз" Александр Мишустин.

По его словам, совещание прошло в закрытом режиме. Участие в нем приняли только чиновники, представителей бизнеса на него не позвали. Поэтому пока компании не знают, в каком виде будет опубликован документ.

"Сначала говорили, что будет список компаний, которым разрешено трудиться, теперь говорят только о перечне сфер деятельности. Но пока документа мы не видели. Если сегодня указ опубликуют, то уже с завтрашнего дня мы возобновим работы", – отмечает исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов.

Трудиться в условиях непростой эпидемиологической ситуации компании будут осторожно, соблюдая все меры по профилактике, которые рекомендовал Минстрой России, обещают представители отрасли.

"У сотрудников предприятий мы будем регулярно замерять температуру, требовать частое мытье рук. На стройплощадке большого скопления людей нет, там проще. Будем следить, чтобы было меньше контактов. Часть офисных сотрудников уже работают на "удаленке", часть вернуться на места", – говорит Александр Мишустин.

Никто не хочет оставаться дома

Возможности возобновить работы в строительном комплексе обрадовались все: и девелоперы, и производители строительных материалов, и сотрудники этих компаний. Ранее они рассказали amic.ru, что на неделю с 30 по 5 апреля отправили строительные бригады домой с сохранением заработной платы. Но при этом отмечали, что месяц простоя приведет к проблемам, и работники смогут рассчитывать максимум на 60% от ежемесячного дохода.

"Если компании не работают, то попадают в сложную финансовую ситуацию. Как они будут дальше существовать, неизвестно. Все заинтересованы, чтобы работа стройкомплекса была продолжена в полном объеме, если эпидемиологическая обстановка не ухудшится. У компаний есть определенные обязательства перед дольщиками, их нужно выполнить", – отмечает Мишустин.

Строители уверены, что вряд ли кто-то из работников захочет остаться дома, опасаясь подхватить коронавирус. Большинство уже готовы вернуться на производство и стройплощадки.

"Я не думаю, что кто-то из сотрудников откажется выходить. Они понимают, что если производство остановится на месяц, то подниматься с колен будет гораздо сложнее. Многие работники говорят, что отпуск – это одно, а вот вынужденная самоизоляция дома – другое, и никакой радости она не приносит. Поэтому мы все довольны, что не работали только неделю", – отмечает Вячеслав Ширшов.