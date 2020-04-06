В районах Алтайского края лечить от коронавируса не будут. Всех отправят в города

Лечить зараженных коронавирусом на Алтае в районных больницах не будут, всех заболевших будут перевозить в ближайшие города. Для этого подготовлено девять госпиталей в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Рубцовск, Камне-на-Оби, Яровом. Базовой является городская больница № 5 в краевой столице. Об этом в ходе онлайн-конференции 6 апреля рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, помощь зараженным в районных больницах невозможна, так как это требует совершенно иных подходов и иной квалификации специалистов.
Для зараженных коронавирусом подготовлено 1274 койко-места. 524 из них уже имеют подключение к кислороду. Сейчас основная задача – дооснастить места, подчеркнул Попов.
Как уже сообщал amic.ru, число заболевших коронавирусом за минувшие сутки увеличилось в Алтайском крае до 12 человек. По числу инфицированных регион занимает второе место в Сибири, уступая только Красноярскому краю.
Комментарии
А зачем лечить? если, например, течение бессимптомное?
Хотя бы изолировать, пока есть возможность.
вопрос скорее не зачем, а чем, а нечем